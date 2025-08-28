Тренер Плющев раскритиковал решение КХЛ выйти из IIHF Плющев о выходе КХЛ из IIHF: это не ошибка, это вредительство

Хоккейный тренер Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом NEWS.ru назвал вредительством решение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выйти из юрисдикции Международной федерации хоккея на льду (IIHF). Он также предположил, что некоторых руководителей могут не допустить до официальных соревнований.

Это не просто ошибка, я бы сказал это вредительство. Это жизнь доказала и показала. Когда иностранцы побежали из клубов, мы пытались обратиться в IIHF. Они говорят: чего вы к нам обращаетесь? Вы сами сказали, что мы вам не нужны. Некоторых руководителей нашего хоккея могут не допустить до официальных соревнований: что IIHF нам не указ, а потом на полусогнутых просили, чтобы им помогли вернуть игроков, — заявил Плющев.

Ранее специалист предложил вернуть в КХЛ правило трех очков, а также заявил, что новое правило о запрете контролировать шайбу за воротами более трех секунд ломает игру и превращает ее в тараканьи бега. По его словам, речь идет о вредном упрощении.

Новый розыгрыш регулярного чемпионата КХЛ начнется 5 сентября 2025 года. В матче за Кубок Открытия встретятся ярославский «Локомотив», который стал обладателем Кубка Гагарина в прошлом сезоне, и челябинский «Трактор».