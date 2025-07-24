Позор на Олимпиаде, отъезд из РФ, «ссылка» Овечкина: как живет тренер Быков

Бывшему тренеру сборной России по хоккею Вячеславу Быкову исполнилось 65 лет. В последние годы специалист не работает. Где сейчас живет Быков, как он привел национальную команду к двум победам на ЧМ, как на него повлияло разгромное поражение от Канады на Олимпиаде в Ванкувере, что он сказал о рекорде Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) — в материале NEWS.ru.

Чем известен хоккеист и тренер Быков

Быков родился 25 июля 1960 года в Челябинске. В 1979-м он дебютировал в первенстве СССР в составе местного «Металлурга». Быков забросил 50 шайб в 60 матчах и стал вторым бомбардиром команды. В конце сезона форвард перешел в челябинский «Трактор».

С 1982 по 1990 год нападающий играл в ЦСКА. Затем Быков переехал в Швейцарию, где сначала играл за «Фрибур-Готтерон» (1990–1998), а затем за «Лозанну» (1998–2000). Несмотря на многочисленные предложения от клубов НХЛ, форвард никогда не выступал в Северной Америке, хотя был задрафтован «Квебеком».

Быков является семикратным чемпионом СССР и двукратным победителем Олимпийских игр. В чемпионатах страны он провел 430 матчей, набрал 365 очков (195 голов + 170 результативных передач). В составе сборной СССР Быков четырежды становился чемпионом мира. В 1993-м он был капитаном сборной России на победном ЧМ. В 2004 году нападающий был введен в Зал славы российского хоккея.

С 2004-го по 2009-й Быков тренировал ЦСКА. С 2009 по 2011 год он работал в «Салавате Юлаеве». Под его руководством уфимская команда стала бронзовым призером чемпионата России.

4 апреля 2014 года Быков стал главным тренером петербургского СКА. Под его руководством клуб впервые в истории выиграл Кубок Гагарина. 17 июня 2015-го наставник покинул команду по семейным обстоятельствам. С тех пор Быков не работает тренером.

Олимпийская сборная СССР по хоккею с шайбой (Вячеслав Быков — крайний слева в первом ряду) Фото: Дмитрий Соколов/ИТАР-ТАСС/Архив

Каких успехов добился Быков на посту главного тренера сборной России

С 11 августа 2006 по 26 мая 2011 года Быков занимал должность главного тренера сборной России по хоккею. В 2007-м в Москве прошел чемпионат мира. Сборная России считалась одним из главных фаворитов турнира. Несмотря на звездный состав, отечественным хоккеистам не удалось победить на домашнем льду. В турнире приняли участие нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин, форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, а также игрок «Атланты» Илья Ковальчук. Ярко проявляла себя атакующая тройка казанского «Ак Барса»: Алексей Морозов, Данис Зарипов и Сергей Зиновьев.

В полуфинале подопечные Быкова уступили сборной Финляндии со счетом 1:2. В матче за третье место россияне оказались сильнее шведов — 3:1. Золото досталось канадцам.

В 2008 году чемпионат мира проходил в Квебеке. В финале сборная России играла против канадцев. После двух периодов подопечные Быкова уступали со счетом 2:4. Тренер вспоминал, что в перерыве Сергей Федоров настраивал партнеров на решающий отрезок матча, а хоккеисты общались между собой.

«Я осознанно дал им возможность выговориться, выпустить пар. Нам нужно было немного времени, чтобы дать быстрый, очень короткий и четкий план действий в атаке, средней зоне и обороне. После этого мы снова собрались и по нашей традиции друг друга зарядили. Когда я сам был игроком, мы в ЦСКА и сборной тоже собирались и говорили, пока Тихонов (Виктор Тихонов, тренер ЦСКА. — NEWS.ru) не входил в раздевалку. Могли и покричать друг на друга, и сказать нелицеприятные слова, но и подбодрить тоже», — сказал Быков.

В третьем периоде россияне сравняли счет. Главным героем матча стал Ковальчук. Сначала он забросил четвертую, а в овертайме — победную шайбу. Матч завершился со счетом 5:4. До финальной встречи Ковальчук не забивал на турнире. Сборная России стала чемпионом мира впервые за 15 лет. После игры жители РФ вышли на улицы и с размахом отметили историческую победу.

Быков рассказывал, что находился под давлением перед финалом в Квебеке, потому что некоторые важные чиновники требовали не ставить Ковальчука на игру из-за плохой результативности.

«На него вылили столько грязи! Скажу больше: на меня шло такое давление, что он не должен играть в финале… Вплоть до высоких чиновников. Это был такой абсурд! Но мне было без разницы. Потому что мои игроки — это моя семья, и я знаю их лучше, чем все эти функционеры», — отметил Быков.

В 2009 году сборная России второй раз подряд стала чемпионом мира в Швейцарии. В решающем матче россияне снова оказалась сильнее канадцев со счетом 2:1. Победную шайбу забросил Александр Радулов.

Сборная России после победы над сборной Канады на чемпионате мира по хоккею в Квебеке, 2008 год Фото: Игорь Золотарев/РИА Новости

Почему сборная России по хоккею уступила Канаде на Олимпиаде в Ванкувере

После двух побед на чемпионате мира сборная Россия приехала на зимнюю Олимпиаду в Ванкувер в качестве одного из главных фаворитов. Команда состояла из лучших игроков НХЛ — Овечкина, Малкина, Ковальчука, Павла Дацюка, Сергея Гончара, Евгения Набокова и других мастеров.

В ночь на 25 февраля 2010 года в четвертьфинале сыграли Россия и Канада. Матч начался в 03:30 мск. Несмотря на позднее время встречи, вся страна следила за поединком. Команда Быкова уступила с разгромным счетом 3:7 и вылетела с турнира.

На пресс-конференции после матча Быков пытался защитить хоккеистов и призвал журналистов кидать в него все камни. Он посчитал это поражение своей личной трагедией и самым тяжелым моментом в тренерской карьере.

«На домашней Олимпиаде и в такой атмосфере вы (канадцы. — NEWS.ru) только что проиграли в группе американцам, до того лишь по буллитам обыграли Швейцарию. И вот идете играть в плей-офф с Россией, исторически самым принципиальным соперником. Если вы проиграете, то станете для своей страны даже не знаю кем. Какими-то исчадиями ада. И вот в этом залог их победы и содержался. Значит, я не нашел правильных слов. Моей персональной профессиональной задачей было психологически, тактически и технически подготовить команду для того, чтобы в этом матче выйти и обыграть соперника. Мы должны были все это предвидеть и сделать все возможное, чтобы в начале матча не позволить этому смерчу нас закрутить. То, что это не удалось, — моя личная трагедия», — заявил Быков.

Что сказал Быков о рекорде Овечкина по заброшенным шайбам в НХЛ

Быков рассказал, что поздравил Овечкина с рекордом по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ, установленным в апреле 2025 года. Он назвал россиянина физически сильным хоккеистом. По мнению Быкова, Овечкина поцеловал спортивный бог.

«Он как атомная электростанция. Это голеадор от Бога, у него какой-то удивительный природный инстинкт — чувствовать, какому вратарю в какой момент куда надо бросать. Когда спортивный бог человека поцеловал, это невозможно разложить на технические составляющие. Это как Майкл Джордан в баскетболе», — сказал Быков.

Тренер назвал Овечкина гордостью российского хоккея. Быков не исключил, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» станет международным послом.

«Я был какой-то песчинкой в его карьере, которая имела возможность с ним каким-то образом общаться и работать. А он и такие, как он, двигают вперед весь мировой спорт. И недаром Александр встречался с президентом США, вхож в серьезные политические структуры как у нас, так и у них. Это показатель масштаба его личности. Не удивлюсь, если в какой-то момент он станет международным послом, который приближает страны друг к другу», — добавил Быков.

Александр Овечкин Фото: Randy Litzinger/Icon Sportswire/Global Look Press

В 2007 году на домашнем чемпионате мира в России тренер отправил играть Овечкина в четвертое звено. По словам Быкова, это была непростая ситуация.для него и форварда.

«На тот момент я сделал так, как считал нужным. Таким образом прочитал ту ситуацию, хотя некоторые специалисты могут говорить, что ошибся. Я донес до него определенный посыл, а дальше уже от него зависело, воспринять его или нет. Причем он в Москве свою работу делал очень профессионально. Работал на тренировках, играл с полной выкладкой, старался принести максимум пользы команде. А какие-то обиды наверняка были, и я могу их понять. Но он с честью прошел этот момент, и мы оба в такой ситуации остались людьми. И были вознаграждены за это следующим чемпионатом мира», — сказал Быков.

Чем сейчас занимается тренер Быков

Сейчас Быков живет со своей семьей в Швейцарии. С 2003 года у тренера есть гражданство этой страны. Вместе с женой Надеждой он воспитывает двоих детей. Дочь Мария работает продюсером в Швейцарии, 37-летний сын Андрей выступал за «Фрибур-Готтерон». Он также провел несколько встреч за сборную Швейцарии. Затем хоккеист завершил профессиональную карьеру.

Когда у Быкова спросили, какие чувства он будет испытывать, если его сын забросит шайбу в ворота России, специалист ответил: «Я буду огорчен как тренер и безумно рад как отец».

В 2024 году он рассказывал, что в последний раз был в России до пандемии коронавирусной инфекции.

«Я на связи с друзьями, знакомыми и семьей. Благо есть возможность связываться по телефону и по видео. На сегодня большую часть моего времени занимает семья, так что ностальгировать времени у меня нет. Мы смотрим российское телевидение, находимся в контакте со страной. Ностальгии, как у хоккеистов, которые уезжали в Америку в начале 1990-х, у меня нет. В Челябинске я не был уже давно. Был там, когда работал тренером», — сказал Быков.

Он не исключает, что больше не вернется к тренерской работе. Быкову несколько раз предлагали возглавить клуб КХЛ, но он не хотел работать без многолетнего помощника Игоря Захаркина. Специалист не жалеет, что не играл в НХЛ.

«Я был счастлив здесь (в Швейцарии. — NEWS.ru). И сейчас тоже. А искать другое счастье, если счастлив уже, — на мой взгляд, неправильная философия. Вдыхая запах сочной зеленой травы, искать, где она еще зеленее, не моя жизненная позиция. Наши дети устроили здесь свою жизнь, растут внуки, наша жизнь культурна, нас уважают. Мы ценим то место, где живем, и при этом остаемся преданными своей стране. Все в порядке! Нисколько не жалею о том, что сделал этот выбор. Наоборот, судьба подарила мне этот шанс, и я его использовал», — сказал Быков.

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