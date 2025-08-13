Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Политолог раскрыл суть политики «позитивной дискриминации» в США

Политолог Скачко: позитивная дискриминация дезорганизовала общество в США

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

До прихода президента Дональда Трампа к власти в США в американском обществе торжествовала так называемая позитивная дискриминация, когда меньшинство превалирует над волей большинства, сказал в беседе с NEWS.ru политолог Владимир Скачко. Это же меньшинство, по словам эксперта, и определяло политический курс Соединенных Штатов, что дезорганизовало общество.

В США права секс-меньшинств были объявлены приоритетнее, чем права обычных граждан. И это определялось, например, в вопросе о том, кого брать на работу. Геям (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена. — NEWS.ru) давали преимущество, даже если они ничего не знали, нанимали именно их. Такая политика — одна из форм дезорганизации общества, — рассказал Скачко.

По мнению политолога, прежнее руководство Штатов использовало этот курс, чтобы эффективнее управлять населением. Такой практикой были недовольны очень многие, и в значительной степени Трамп победил благодаря им, заключил эксперт.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что ЛГБТ-лобби захватило Соединенные Штаты, как онкологическое заболевание. По его словам, движение, продвигающее интересы секс-меньшинств, вызвало в американском обществе серьезные идеологические сдвиги.

