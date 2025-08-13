Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 19:25

«Орбан — суперпопулярный»: оценена вероятность свержения премьера Венгрии

Политолог Ткаченко: шансы ЕК на свержение Орбана составляют меньше 50%

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Чтобы сместить Виктора Орбана с поста премьер-министра Венгрии, Еврокомиссии придется организовать в республике госпереворот, таким мнением поделился в беседе с NEWS.ru профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко. Он назвал главу венгерского правительства очень популярным политиком и оценил вероятность его свержения менее чем в 50%.

Для Еврокомиссии нет никаких ограничений и красных линий. Но все-таки Венгрия — это суверенная страна со своими собственными мощными политическими институтами. Орбан — популярный политик. Поэтому шансы Еврокомиссии достичь своей цели — менее 50%, — сказал эксперт.

По словам Ткаченко, в пользу Орбана могут сыграть и его тесные связи с президентом США Дональдом Трампом.

Он не слишком подвержен наднациональным институтам. Но в действительности гарантия его устойчивости — довольно тесные связи с администрацией президента США Дональда Трампа. Тот считает Орбана своим наиболее близким политическим партнером в ЕС. Поэтому Еврокомиссия де-факто действует против Трампа, — подчеркнул собеседник.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что в Европе рассматривают сценарии смены власти в Венгрии. По данным СВР, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет добиться смещения премьер-министра республики Виктора Орбана, чтобы его место занял лидер оппозиционной партии «Уважение и свобода» Петер Мадьяр.

Виктор Орбан
Евросоюз
Венгрия
революции
