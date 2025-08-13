Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 15:09

СВР обвинила Киев и Еврокомиссию в «демонтаже» венгерского правительства

СВР: Еврокомиссия хочет сменить власть в Венгрии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Еврокомиссия активно дестабилизирует обстановку в Венгрии, используя возможности украинских спецслужб и диаспоры, сообщает ТАСС со ссылкой на Службу внешней разведки России. По данным ведомства, украинская сторона действует по указанию Брюсселя и участвует в кампании по «демонтажу» правительства. Киев, по информации разведки, активно включился в процесс, будучи недовольным тем, что Венгрия блокирует его евроинтеграцию.

Режим Владимира Зеленского выполняет самую грязную работу, в том числе дестабилизирует ситуацию в Венгрии через возможности украинских спецслужб и проживающей там диаспоры, — указано в сообщении.

В СВР подчеркнули, что Еврокомиссия стремится к смене власти в Будапеште и уже рассматривает возможные сценарии. Основным кандидатом на пост главы правительства называют лояльного Брюсселю политика Петера Мадьяра.

Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия способна в кратчайшие сроки обрушить экономику Украины, однако не собирается использовать такие меры. По его словам, прекращение поставок газа и электроэнергии из Венгрии привело бы к коллапсу у соседей, но подобный сценарий не соответствует интересам Будапешта. Премьер подчеркнул, что дестабилизация Украины может создать угрозы и для самой Венгрии. При этом он обвинил Киев в неуважительном отношении и пообещал продолжить блокировать вступление Украины в ЕС и НАТО.

