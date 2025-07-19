«Целуют эмблему и уходят из клуба»: Мостовой о скандалах в РПЛ и трансферах

18 июля начался очередной сезон Российской премьер-лиги (РПЛ). Экс-футболист «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном интервью NEWS.ru назвал главного фаворита чемпионата, оценил перспективы Валерия Карпина в московском «Динамо» и объяснил, нужно ли менять действующий лимит на легионеров.

«На месте тренера должен быть футбольный человек»

— В прошлом сезоне «Зенит» упустил чемпионство. Недавно петербуржцы подписали футболиста сборной Бразилии Жерсона. «Зенит» — главный фаворит чемпионата?

— Однозначно. «Зенит» сам ошибся и не стал чемпионом в прошлом сезоне. Когда команда перед зимней паузой проиграла в двух домашних матчах «Крыльям Советов» и «Акрону», я сказал, что это ей аукнется в конце чемпионата. Этих очков и не хватило. Зимой они купили Луиса Энрике за €25 млн, сейчас Жерсона за €30 млн, плюс у них скамейка с футболистами, приобретенными за €15–20 млн. Удивительно, что мы не играем в еврокубках, но «Зенит» все равно делает дорогие приобретения. Это основной претендент на победу в РПЛ.

— Действующий чемпион «Краснодар» сможет навязать борьбу «Зениту» за первое место?

— «Краснодар» сумеет навязать борьбу «Зениту», как и другие команды. В составе «быков» девять иностранцев, в запасе еще три-четыре. Они приобрели еще несколько легионеров. «Краснодар» создаст интригу в борьбе за чемпионство. «Спартак», «Динамо», ЦСКА и «Локомотив» будут отталкиваться от «Зенита», особенно если петербуржцы будут терять очки.

Наверху турнирной таблицы окажутся команды, в которых 80% стартового состава составляют иностранцы. У легионеров высокий уровень. Тот же Джон Кордоба. Я не представляю «Краснодар» без него. Он заслуженно был признан лучшим игроком прошлого сезона.

— Пока «Спартак» не активен на трансферах, взял только Антона Заболотного. Есть информация, что лидеры Эсекьель Барко и Манфред Угальде могут уйти. Чего ждете от «Спартака»?

— В прошлом сезоне до зимней паузы «Спартак» по игре был претендентом на чемпионство. Мы не знаем, что потом с ними произошло. Они растеряли очки и выпали даже из тройки. «Спартак» должен занимать одно из призовых мест с закрытыми глазами. Даже если уйдут Барко и Угальде, хотя я в это не верю. Может быть, клуб покинет только Барко, а Угальде вряд ли.

Игрок ФК «Спартак» Манфред Угальде (слева) Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

— Марко Николич неожиданно ушел из ЦСКА по окончании сезона и после выигрыша Кубка России. Насколько это вас удивило?

— В футболе меня давно ничего не удивляет. В нем давным-давно все придумано. Может быть, кого-то удивляют эти истории, но меня нет. Я всю жизнь в футболе и чего только не видел. Игроки целуют эмблемы и через неделю подписывают контракт с другой командой.

Николич заявил, что команда пойдет за чемпионством, потом ушел. Сейчас пришел другой тренер (Фабио Челестини. — NEWS.ru). Многие вообще не знали, как он выглядит. Челестини взял Суперкубок. Я не знаю, выигрывал ли он что-то до этого. Сейчас тренер может похвастаться этим. Наш чемпионат как лакмусовая бумажка: они приезжают, делают состояние, выигрывают трофейчик и уезжают домой. Примеров было много.

— Чего ждете от ЦСКА с Челестини?

— Для меня всегда главное, что на месте тренера находится футбольный человек. Челестини никто не знал, но, по крайней мере, он был футболистом. Он несколько раз играл против меня, когда сборная России обыгрывала Швейцарию. Я нашел одну фотографию. Мне сказали, что он стоял за спиной, когда я забивал гол швейцарцам. Он — футбольный человек.

У ЦСКА хорошая команда. За несколько месяцев они выиграли Кубок и Суперкубок России. Никто из игроков не ушел из команды. Я думаю, у ЦСКА не будет проблем.

«В России больше думают о медийности, чем о футболе»

— Карпин совмещает пост тренера «Динамо» и сборной России. Как вы относитесь к тому, что он тренирует сразу две команды?

— Я всю жизнь говорю о том, что совмещение непозволительно. Ни в одной стране такого нет и не будет. К сожалению, в России это проскальзывает. В сегодняшнее время зачем совмещать? Сборная и клубы ни с кем не играют на международных турнирах. Многие против совмещения постов, но боятся об этом говорить. Я не боюсь. Я свободный и открытый человек.

У «Динамо» хорошая команда. Недавно был Марцел Личка (экс-тренер «Динамо». — NEWS.ru). Все кричали, пели дифирамбы, что все здорово. В позапрошлом сезоне «Динамо» могло стать чемпионом. У команды хороший состав, есть хорошие футболисты. Они будут в пятерке-шестерке клубов, которые поборются с «Зенитом».

Игрок ФК «Динамо» (слева) Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

— «Динамо» хочет брать трофеи, при этом взяло тренера, который еще ничего не выигрывал. Где логика?

— К сожалению или к счастью, я много где не видел логики в футболе. Сейчас футбол — это бизнес. Кто-то говорит, что футболисты играют за гимн и эмблему. Забудьте, этого давно нет. Очень мало людей, которые всю жизнь защищают цвета одного клуба.

— «Динамо» добавило в медийности. Все будут следить за клубом и Карпиным.

— Основная беда российского футбола состоит в том, что у нас больше думают о медийности. Есть Медиалига, в которой выступают люди, которые никогда не играли в футбол. Но они ходят с поднятыми носами. А я думаю, кто это? Вот в чем беда.

Говорят, что мы ничего и нигде не можем выиграть. Мы не будем побеждать, если футбол остается на третьем-четвертом месте. Нужно больше думать о результатах и игре.

— «Локомотив» — русская команда РПЛ, одна из самых молодых. В прошлом году «железнодорожники» заняли шестое место. Могут ли они подняться выше?

— В прошлом сезоне, когда «Локомотив» в первой части турнира шел в тройке, я сразу сказал: давайте посмотрим в конце чемпионата, на каком они будут месте. В не видел их в тройке. «Локомотив» занял шестое место. Для них это хорошо, потому что почти весь состав русский.

Плюс «Локомотива» состоит в том, что он сделал три приобретения. Очень хорошие трансферы: Николай Комличенко, Александр Руденко, а также Зелимхан Бакаев. Смотришь их статистику: один может забить десять, другой — семь-восемь, третий — пять-шесть голов. Это уже в копилочку. «Локомотив» наверняка еще кого-то приобретет, может быть, иностранца. Я вижу этот клуб в гонке за медалями.

«Я ничему не удивляюсь в российском футболе»

— «Торпедо» исключили из РПЛ за попытку организации договорных матчей. Стало ли это шоком для вас? «Торпедо» — команда с большой историей.

— Я ничему не удивляюсь в нашем футболе, просто сейчас это вскрылось. Поверьте мне: этого много было раньше. Где-то скрывается, кто-то пробалтывается, где-то нет. Жалко, что в последнее время у нас возникают подобные истории. «Химки» пропали. Каждые пять лет что-то происходит. Это вещи, которые мы видим, а сколько не замечаем, не знаем и не слышим. Футбол — большой бизнес и огромные деньжищи. Там, где крутятся большие средства, всегда есть схемы.

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

— «Оренбург» вернули в РПЛ, хотя в прошлом сезоне команда вылетела. Может быть, стоило провести стыковой матч против «Урала» и победитель отправлялся в высший дивизион?

— Решение по «Оренбургу» было принято вопреки спортивному принципу. Странная ситуация, хотя об этом говорили еще за три недели до официального решения. Я предполагал, что «Оренбург» поднимут в РПЛ, а «Торпедо» уберут. Конечно, было бы более справедливо, чтобы вышел «Урал» или сыграли переходной матч.

— Банкротство «Химок» — трагедия для российского футбола?

— Многие говорят, зачем нужна та или иная команда? На них никто не ходит. Зачем они куда-то вышли? Но в этих клубах такие же футболисты, как и в других. Жаль, что это произошло с «Химками». Другое дело, что сейчас футболисты уходят свободными агентами в другие команды. Может быть, они говорят: ну и слава Богу!

Жалко, что мы теряем клубы. Сколько команд в регионах, которые сводят концы с концами. Футбол — самый популярный вид спорта на Земле.

— Из-за частых скандалов многие болельщики называют РПЛ Лигой приколов. Вы согласны с этим?

— Мне тяжело судить об этом. Я смотрю футбол немного по-другому, другими глазами. Он был, есть и будет, как бы мы его ни называли. Как и чемпионат России.

«Я видел русских футболистов, которые получают по €2 млн и сидят в запасе»

— Минспорта России планирует изменить лимит на легионеров в РПЛ: десять иностранцев в заявке, пять на поле. Нужно ли его менять?

— 20 лет назад я закончил карьеру и все время слышу про лимит. Все время его меняли. Еще было прикольно, когда меняли систему осень — весна или весна — осень. До сих пор никто не может понять, как лучше. Все зависит не от лимита. Паспорт в футбол не играет, игрок выходит на поле. Нет никакой разницы, какой ты национальности.

Александр Мостовой Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Многие говорят, что нашим не дают дорогу. Почему? А если иностранец сильнее? Представим, что я главный тренер. Если футболист сильнее другого, то он будет играть. Если слабее, ты сядет на скамейку. Все решает конкуренция. Если лимит ужесточат, тогда в «Зените» скажут: ну ничего себе! Нам надо выпускать пятерых русских, а из них трое слабее иностранцев. Мы не выиграем чемпионат. И что делать?

Русским не дают играть. Кто им мешает? Я видел русских, которые получают по €2 млн, забили один гол за пять лет. Сидят в запасе, иногда выходят на поле и радуются жизни.

— Госдума отклонила законопроект об отмене Fan ID (паспорт болельщика. — NEWS.ru). Ваше мнение?

— Последний год я не слышал, чтобы кто-то возмущался на тему Fan ID. Изначально я был ни за, ни против. Я не понимал ни логику, ни смысла, зачем это нужно. Прошло несколько лет, и никто не может толком объяснить. Мне было все равно — сделать паспорт болельщика или нет, как было во время чемпионата мира в России. Активные фанаты, которые отказались посещать стадион, так и не ходят. Я смотрю, что стадионы вроде заполняются. Никакого шума нет.

— Нужно расширить РПЛ до 18 команд или 16 оптимально?

— Этот вопрос обсуждается много лет. Россия — самая большая страна в мире. Во всех топовых чемпионатах участвуют 20 команд, у нас 16. Наша страна в десятки раз больше европейских. Я всегда был как минимум за 18 команд. Но при этом мы каждый раз видим, как исчезают клубы. И ты думаешь: а как тогда? Когда убирали «Торпедо» из РПЛ, вообще говорили, что будет 15 клубов. В стране 150 млн жителей и 16 команд, в Европе по 10 млн и у них 20.

Самое смешное, что до чемпионата мира в России все орали, что плохо играем, потому что нет стадионов. При чем тут стадионы? Раньше тоже ни стадионов, ни баз не было, но люди здорово играли. Я всю жизнь играл за границей, видел там плохие стадионы и условия. Люди все равно играли в футбол.

После чемпионата мира прошло семь лет. Уже есть стадионы, базы, поля, что сейчас нам мешает? Лучше не становится. Всегда что-то мешает, придумывают отговорки. Это всегда было, есть и будет.

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