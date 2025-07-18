«Сидят в запасе и радуются»: Мостовой разнес российских футболистов РПЛ Мостовой: некоторые футболисты из РФ получают €2 млн, сидят в запасе и радуются

Легионеры в Российской премьер-лиге (РПЛ) не мешают российским футболистам выходить на поле и показывать достойную игру, просто они не выигрывают конкуренцию, заявил в интервью NEWS.ru экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой. Он отметил, что видел таких россиян, которые получают по €2 млн, сидят во многих командах в запасе и радуются жизни.

Русским не дают играть. А кто им не мешает? Я таких русских видел, которые получают по €2 млн, забили один гол за пять лет. Сидят во многих командах в запасе, иногда выходят и радуются жизни, — сказал Мостовой.

Ранее Мостовой в интервью NEWS.ru заявил, что не видит смысла в изменении лимита на легионеров в чемпионате России. По его мнению, все должна решать конкуренция, на поле должны выходить сильнейшие игроки, а «паспорт в футбол не играет».

Министерство спорта РФ выступает за ужесточение лимита на легионеров с сезона 2026/2027. Сейчас клубы РПЛ могут заявить на сезон 13 иностранцев, а на поле можно выпустить восемь. Минспорта предлагает схему 10/5.