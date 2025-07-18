«Паспорт в футбол не играет»: Мостовой оценил идею ужесточить лимит в РПЛ

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в интервью NEWS.ru заявил, что не видит смысла в изменении лимита на легионеров в чемпионате России. По его мнению, все должна решать конкуренция, на поле должны выходить сильнейшие игроки, а «паспорт в футбол не играет».

Все зависит не от лимита. Паспорт в футбол не играет, игрок выходит на поле. Нет никакой разницы, какой ты национальности. Многие говорят: а вот нашим дорогу не дают! Почему? А если иностранец сильнее? Вот я главный тренер. Если футболист сильнее, он будет у меня играть, а если ты слабее, ты будешь сидеть на скамейке. Все решает конкуренция. А если ужесточить лимит, тогда «Зенит» скажет: ну ничего себе! Нам тогда надо выпускать пятерых русских, а из них трое слабее иностранцев. Мы не выиграем чемпионат. И что делать? — сказал Мостовой.

Министерство спорта РФ выступает за ужесточение лимита на легионеров с сезона 2026/2027. Сейчас клубы РПЛ могут заявить на сезон 13 иностранцев, а на поле можно выпустить восемь. Минспорта предлагает схему 10/5.

Ранее Мостовой заявил, что «Зенит» является главным фаворитом нового сезона РПЛ, однако «Краснодар», «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив» способны посостязаться за первое место. По его мнению, петербургская команда сама виновата в упущенном чемпионстве. По его словам, «Краснодар» сумеет навязать борьбу «Зениту», поскольку в составе команды есть качественные иностранные футболисты.