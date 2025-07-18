Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 07:00

«Паспорт в футбол не играет»: Мостовой оценил идею ужесточить лимит в РПЛ

Мостовой высказался против идеи ужесточить лимит на легионеров в РПЛ

Александр Мостовой Александр Мостовой Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в интервью NEWS.ru заявил, что не видит смысла в изменении лимита на легионеров в чемпионате России. По его мнению, все должна решать конкуренция, на поле должны выходить сильнейшие игроки, а «паспорт в футбол не играет».

Все зависит не от лимита. Паспорт в футбол не играет, игрок выходит на поле. Нет никакой разницы, какой ты национальности. Многие говорят: а вот нашим дорогу не дают! Почему? А если иностранец сильнее? Вот я главный тренер. Если футболист сильнее, он будет у меня играть, а если ты слабее, ты будешь сидеть на скамейке. Все решает конкуренция. А если ужесточить лимит, тогда «Зенит» скажет: ну ничего себе! Нам тогда надо выпускать пятерых русских, а из них трое слабее иностранцев. Мы не выиграем чемпионат. И что делать? — сказал Мостовой.

Министерство спорта РФ выступает за ужесточение лимита на легионеров с сезона 2026/2027. Сейчас клубы РПЛ могут заявить на сезон 13 иностранцев, а на поле можно выпустить восемь. Минспорта предлагает схему 10/5.

Ранее Мостовой заявил, что «Зенит» является главным фаворитом нового сезона РПЛ, однако «Краснодар», «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив» способны посостязаться за первое место. По его мнению, петербургская команда сама виновата в упущенном чемпионстве. По его словам, «Краснодар» сумеет навязать борьбу «Зениту», поскольку в составе команды есть качественные иностранные футболисты.

Александр Мостовой
РПЛ
футболисты
команды
Кирилл Николаев
К. Николаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военный эксперт предупредил о попытке ВСУ прорваться в Россию
Убившего женщину и ее дочь ради квартиры мужчину поймали спустя 15 лет
Россиян предостерегли от набирающего популярность коктейля для похудения
Как подобрать ортопедическую подушку: руководство для комфортного сна
Крымчанина заподозрили в госизмене из-за информирования Украины о ПВО
Появились кадры с места, где медведь-людоед напал на туристку
Артист российского театра погиб на СВО
Как подобрать форму бровей: советы для гармоничного образа
Гениальный маневр ВС РФ и удар «Искандера»: новости СВО к утру 18 июля
«Зенит» закупается, Карпин в «Динамо», ЦСКА с суперкубком: все интриги РПЛ
Посольство Украины в Перу начало подыскивать наемников с опытом службы
Трампа подловили на отправке Эпштейну писем с эротическим содержанием
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 18 июля: инфографика
Зоопсихолог назвала, что нужно положить в переноску для приучения питомца
ПВО сбила 73 украинских беспилотника за прошедшую ночь
«Лучше многих из нас»: Мединский назвал впечатляющее качество Путина
«Не слишком разумно»: Трампу раскрыли правду о России
Хрустящие маринованные огурчики в банке 1 л: просто и быстро
«Паспорт в футбол не играет»: Мостовой оценил идею ужесточить лимит в РПЛ
Как подобрать велосипед по росту ребенка: на что обратить внимание
Дальше
Самое популярное
Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Культура

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Как оформить авто, если его хозяин умер
Общество

Как оформить авто, если его хозяин умер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.