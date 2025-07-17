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17 июля 2025 в 06:00

«Футбольный человек»: Мостовой оценил перспективы ЦСКА с новым тренером

Мостовой назвал тренера ЦСКА Челестини футбольным человеком

Фабио Челестини Фабио Челестини Фото: Daniela Porcelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нынешний тренер ЦСКА Фабио Челестини является футбольным человеком и играл на высоком уровне, заявил в интервью NEWS.ru экс-игрок сборной России Александр Мостовой. Он отметил, что под руководством швейцарца команда уже выиграла Суперкубок России. По мнению Мостового, у ЦСКА не будет проблем в новом сезоне РПЛ.

Для меня всегда главное, чтобы на месте тренера был футбольный человек. Челестини никто не знал, но по крайней мере он был футболистом. Он несколько раз играл против меня, когда сборная России обыгрывала Швейцарию. Я нашел одну фотографию. Мне сказали, что он стоит за спиной, когда я забивал гол швейцарцам. Он — футбольный человек. У ЦСКА хорошая команда. За несколько месяцев выиграли Кубок и Суперкубок России. Никто из команды не ушел. Я думаю, у ЦСКА не будет проблем, — сказал Мостовой.

Ранее Мостовой заявил, что московский «Спартак» всегда должен быть в тройке призеров РПЛ. Он напомнил, что в прошлом сезоне до зимней паузы красно-белые были претендентами на чемпионство. «Зенит» является главным фаворитом нового сезона РПЛ, однако «Краснодар», «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив» способны навязать борьбу за первое место, отметил он.

Александр Мостовой
ЦСКА
РПЛ
футбол
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