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17 июля 2025 в 16:18

Мостовой призвал расширить РПЛ до 18 команд

Экс-футболист Мостовой выступил за расширение РПЛ до 18 команд

Александр Мостовой Александр Мостовой Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

РФ является самой большой страной в мире, поэтому в Российской премьер-лиге (РПЛ) должно быть 18 команд, заявил в интервью NEWS.ru экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой. Он напомнил, что в лучших европейских чемпионатах играет по 20 клубов.

Россия — самая большая страна в мире. Во всех топовых чемпионатах участвует 20 команд, у нас 16. Наша страна в десятки раз больше европейских. Я всегда был как минимум за 18 команд. Но при этом мы каждый раз видим, как клубы исчезают. И ты думаешь: а как тогда? Когда убирали «Торпедо» из РПЛ, вообще говорили, что будет 15. В стране 150 млн жителей и 16 команд, в Европе по 10 млн и у них 20, — сказал Мостовой.

Ранее Мостовой заявил, что «Зенит» является главным фаворитом нового сезона РПЛ, однако «Краснодар», «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив» способны навязать борьбу за первое место. По его мнению, петербургская команда сама виновата в упущенном чемпионстве. По его словам, «Краснодар» сумеет навязать борьбу «Зениту», поскольку в составе команды есть качественные иностранные футболисты.

Александр Мостовой
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