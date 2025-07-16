Забудь, что ты русский: на Западе «атакуют» пловцов и гимнастов из России

Забудь, что ты русский: на Западе «атакуют» пловцов и гимнастов из России

Российским гимнастам запретили использовать георгиевскую ленту, символы V и Z на международных соревнованиях. Пловцам, участвующим в чемпионате мира по водным видам спорта, нельзя опубликовать флаг РФ в социальных сетях. Как отечественных спортсменов притесняют на турнирах, что сказали в Госдуме — в материале NEWS.ru.

Какие ограничения действуют в адрес российских гимнастов на Западе

Российские гимнасты и судьи начали возвращаться на международную арену. В начале июля отечественные спортсмены выступили на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Португалии. В Федерации гимнастики РФ (ФГР) сообщили NEWS.ru, что россияне намерены участвовать в этапах Кубка мира в Германии (20–21 сентября), Болгарии и Франции (27–28 сентября и 3–5 октября соответственно). Кроме того, была подала предварительная заявка для выступления отечественных спортсменов в Кубке претендентов 2025 года по спортивной гимнастике, который пройдет в Париже с 13 по 14 сентября.

9 и 10 июля в швейцарской Лозанне состоялось заседание исполнительного комитета Международной федерации гимнастики (FIG). По итогам встречи были пересмотрены правила допуска российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.

Согласно обновленным критериям, гимнасты смогут выступать под эгидой FIG не только в личных, но и в групповых и командных дисциплинах. Спортсмены, которым ранее было отказано в нейтральном статусе, получат право на повторное рассмотрение заявок. Кроме того, были введены новые критерии рассмотрения обращений и утверждены разъяснения FIG к обновленным правилам. Как отметили в пресс-службе Федерации гимнастики России, это решение должно повысить объективность процедуры допуска спортсменов, исключив случаи необоснованных отказов.

15 июля FIG запретила российским гимнастам демонстрировать георгиевскую ленточку на международных соревнованиях. Кроме того, отечественным спортсменам нельзя показывать символы Z и V. Из критериев FIG были удалены запрет на командные соревнования и какие-либо ассоциации с национальными флагом, гимном и эмблемой России и Белоруссии. При этом их нельзя демонстрировать на соревнованиях. Прямые контракты атлетов с вооруженными силами и МВД двух стран не разрешены.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Какие запреты ввели в отношении российских пловцов на ЧМ по водным видам спорта

Российские пловцы впервые за шесть лет участвуют в чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре. Отечественные спортсмены выступают в нейтральном статусе. Они представлены во всех дисциплинах, кроме хайдайвинга и водного поло. Представители синхронного плавания получили возможность состязаться в групповых дисциплинах.

Выступающие на ЧМ российские и белорусские атлеты (всего около 100 человек) не могут выкладывать в соцсетях изображения с флагом своей страны, а также любую информацию об участии в турнире. На сайте Федерации водных видов спорта России нельзя опубликовать результаты пловцов. Более того, им запрещено комментировать политические конфликты. Эти ограничения являются обязательным условием для допуска россиян и белорусов к соревнованиям в водных видах спорта. При этом флаг РФ появился в стартовых протоколах чемпионата мира в плавательных эстафетах на сайте World Aquatics (Международная федерация плавания).

Пловцам из РФ разрешено проходить через микст-зону, участвовать в пресс-конференциях и давать интервью СМИ. Этот запрет был снят в июне.

Как в Госдуме отреагировали на запреты в отношении российских спортсменов

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в разговоре с NEWS.ru назвала абсурдным запрет для Федерации водных видов спорта России на публикацию результатов отечественных спортсменов на чемпионате мира.

«Насколько я помню, когда мы принимали решение, что едем [на Олимпиаду], тоже были ограничения. Если международная федерация заинтересована в развитии вида спорта среди населения, то странно, когда не публикуются результаты», — сказала Журова.

Светлана Журова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат также назвала абсурдным запрет на обнародование результатов для самих спортсменов. По мнению Журовой, они смогут сделать это после возвращения домой, что полностью нивелирует смысл введенных ограничений. Депутат не исключила, что данное решение носит политический характер и направлено исключительно на демонстрацию санкционного давления.

«Спортсмен в моменте не публикует, а через неделю опубликует. У него что, медаль отберут? Приехал в Россию, закончились соревнования, он опубликовал. Это абсурд, специально придумано. Наверное, они это делают ради Украины», — сказала Журова.

Решение FIG отменить демонстрацию георгиевской ленты на соревнованиях является странным и ошибочным, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. По его словам, это не способствует развитию гимнастики в мире.

«Все прекрасно знают, что в России гимнастика — один из самых любимых и популярных видов спорта. Отечественные атлеты — одни из самых сильных на планете. Не знаю, чего боятся международные чиновники, кто им настучал по голове. Непонятно. Это решение принято под страхом, давлением, потому что в здравом уме принять его невозможно. При чем здесь георгиевская ленточка?» — воскликнул Свищев.

Депутат не исключил, что этот запрет продавили Украина, представители стран бывшего соцлагеря или Советского Союза. Свищев отметил, что во всех цивилизованных государствах спокойно относятся к георгиевской ленте.

Дмитрий Свищев Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Когда российских пловцов допустили до международных соревнований

В декабре 2024 года российские пловцы приняли участие в нейтральном статусе на чемпионате мира в Будапеште. Спортсменам удалось побить мировой рекорд в комбинированной эстафете 4×100 метров, а Мирон Лифинцев завоевал пять золотых медалей. Первый вице-президент Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников похвалил пловцов за высокие результаты на мировом первенстве. Он уточнил, что спортсменов не сломило выступление без флага и гимна.

«Было определенное напряжение, когда победившему спортсмену не давали возможность высказаться о своих впечатлениях, связанных с победой, но наши ребята очень достойно на все это реагировали. Тренеры, которые готовили их непосредственно перед чемпионатом, достойны самых высоких оценок», — заявил Сальников.

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