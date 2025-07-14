Флаг России появился на сайте World Aquatics

Флаги России появились в стартовых протоколах чемпионата мира в плавательных эстафетах на сайте World Aquatics (Международная федерация плавания). Соревнования проходят с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Соревнования по плаванию стартуют 27 июля.

Ранее World Aquatics объявила, что принимающие участие в чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре российские и белорусские спортсмены не могут публиковать в социальных сетях изображения с флагом своей страны. Помимо этого, атлетам запретили комментировать конфликты.

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов назвал это издевательством. По словам Фетисова, в дальнейшем подобные требования будут только ухудшаться.

До этого стало известно, что российские пловцы впервые за шесть лет примут участие в чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Возвращение хайдайверов и ватерполистов откладывается, им мешают рекомендации Международного олимпийского комитета о запрете на участие российских спортсменов в командных видах спорта. Тем не менее пловцы из России смогут принять участие в эстафетах. Представители синхронного плавания также смогут состязаться в групповых дисциплинах.