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14 июля 2025 в 16:54

Флаг России появился на сайте World Aquatics

World Aquatics опубликовала флаг России в протоколах заплывов чемпионата мира

Фото: Then Chih Wey/XinHua/Global Look Press

Флаги России появились в стартовых протоколах чемпионата мира в плавательных эстафетах на сайте World Aquatics (Международная федерация плавания). Соревнования проходят с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Соревнования по плаванию стартуют 27 июля.

Ранее World Aquatics объявила, что принимающие участие в чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре российские и белорусские спортсмены не могут публиковать в социальных сетях изображения с флагом своей страны. Помимо этого, атлетам запретили комментировать конфликты.

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов назвал это издевательством. По словам Фетисова, в дальнейшем подобные требования будут только ухудшаться.

До этого стало известно, что российские пловцы впервые за шесть лет примут участие в чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Возвращение хайдайверов и ватерполистов откладывается, им мешают рекомендации Международного олимпийского комитета о запрете на участие российских спортсменов в командных видах спорта. Тем не менее пловцы из России смогут принять участие в эстафетах. Представители синхронного плавания также смогут состязаться в групповых дисциплинах.

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