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13 июля 2025 в 17:28

«Просто издевательство»: олимпийский чемпион о запрете триколора в соцсетях

Хоккеист Фетисов назвал издевательством запрет на российский триколор в соцсетях

Вячеслав Фетисов Вячеслав Фетисов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Запрет на публикацию флага России в социальных сетях для спортсменов, выступающих на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, является издевательством, заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. Он отреагировал на решение Международной федерации плавания (World Aquatics). По словам Фетисова, которые приводит «ВсеПроСпорт», в дальнейшем подобные требования будут только ухудшаться.

Это просто издевательство над нами. Все эти требования будут только ухудшаться, к сожалению. Павлик Морозов просто отдыхает по сравнению с тем, как поступают с российскими спортсменами международные федерации, — убежден олимпийский чемпион.

Ранее Международная федерация плавания объявила, что российские и белорусские спортсмены, принимающие участие в чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, не могут публиковать в социальных сетях изображения с флагом своей страны. Помимо этого, атлетам запретили комментировать конфликты.

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