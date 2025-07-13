«Просто издевательство»: олимпийский чемпион о запрете триколора в соцсетях

Запрет на публикацию флага России в социальных сетях для спортсменов, выступающих на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, является издевательством, заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. Он отреагировал на решение Международной федерации плавания (World Aquatics). По словам Фетисова, которые приводит «ВсеПроСпорт», в дальнейшем подобные требования будут только ухудшаться.

Это просто издевательство над нами. Все эти требования будут только ухудшаться, к сожалению. Павлик Морозов просто отдыхает по сравнению с тем, как поступают с российскими спортсменами международные федерации, — убежден олимпийский чемпион.

Ранее Международная федерация плавания объявила, что российские и белорусские спортсмены, принимающие участие в чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, не могут публиковать в социальных сетях изображения с флагом своей страны. Помимо этого, атлетам запретили комментировать конфликты.