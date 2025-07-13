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13 июля 2025 в 13:08

Спортсменам из России велели молчать о стране в соцсетях

Российским пловцам на ЧМ не разрешили публиковать флаг страны в соцсетях

Фото: Then Chih Wey/XinHua/Global Look Press

Российские и белорусские спортсмены, принимающие участие в чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, не могут публиковать в социальных сетях изображения с флагом своей страны, сообщает ТАСС со ссылкой на Международную федерацию плавания (World Aquatics). Ограничения коснулись даже эмодзи.

Помимо запрета на национальную символику, спортсменам нельзя комментировать конфликты. Им также нельзя делать заявления, которые могли бы связать их выступление с государствами, вовлеченными в политические противостояния. World Aquatics подчеркивает, что данные ограничения являются обязательным условием для допуска российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям.

Ранее Министерство обороны США опубликовало в социальной сети X поздравительный пост ко Дню американского флага, однако на прикрепленном изображении неожиданно оказались видны российские триколоры. Пользователи в соцсетях активно сравнивали фото с флагом РФ.

До этого в Израиле прошла масштабная акция в поддержку России, во время которой развернули гигантский российский флаг площадью 600 квадратных метров в одном из городских парков. Участники мероприятия скандировали «Россия!»

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