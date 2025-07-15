Ненависть к РФ, биполярка, наркотики: как живет модель Алеся Кафельникова

Алеся Кафельникова отпраздновала день рождения своей дочери на Бали. Девушка регулярно делится фотографиями и видео своей жизни на острове. Как дочь олимпийского чемпиона Евгения Кафельникова справилась с наркозависимостью, что известно о ее отношениях с отцом и почему модель рассталась с рэпером Pharaoh — в материале NEWS.ru.

Чем известна модель Алеся Кафельникова

Алеся родилась 23 октября 1998 года в семье олимпийского чемпиона Евгения Кафельникова и модели Марии Тишковой. Родители девушки развелись, когда ей было три года. Кафельников боялся, что бывшая жена увезет ребенка за границу. Он выплатил экс-супруге $2 млн отступных, чтобы та не претендовала на ребенка. До семи лет Алеся жила у бабушки и дедушки в Сочи.

В 2016 году девушка окончила московскую школу № 1234. Также Алеся училась в частном пансионате в Англии. У нее было мало друзей. В возрасте 16 лет Кафельникова задумалась о карьере модели, хотя отец был против. Алеся настояла на своем и начала активно худеть. При росте 175 см вес девушки достигал 48 кг. Алеся рассказывала, что ограничивала себя только в фастфуде и углеводах.

Кафельникова работала с дизайнерами Кирой Пластининой и Александром Тереховым, сотрудничала с модельным агентством Avant Models, участвовала в откровенных фотосессиях. После заключения контракта с мировым агентством Elite снимки Алеси попали в итальянский выпуск журнала Vogue. В 2015 году Кафельникова стала участницей бала дебютанток Tatler.

Помимо модельного бизнеса Алеся активно ведет социальные сети и размещает фотографии с публичных мероприятий. Девушка публиковала сторис в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) c критикой России.

«Я не люблю Россию. Только в России используют людей. Это ужасно. Я думаю, так везде, но в России это происходит постоянно! Я делаю карьеру в другой стране, мною должны гордиться. Меня спрашивают, почему я ненавижу Россию. Конечно, я ненавижу Россию! Я хочу, чтобы моя страна гордилась мной, но вы не гордитесь мной, а только сплетничаете! Я не люблю российскую ментальность: люди заботятся больше о себе, чем о других. Если ты звезда, тебя ненавидят, тебя не любят, о тебе сплетничают!» — писала Алеся.

Алеся Кафельникова с отцом Евгением Кафельниковым Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Почему модель Кафельникова начала употреблять наркотики

Впервые Алеся попробовала наркотики во время учебы в Лондоне. Кафельников рассказывал, что был далеко от дочери и не мог контролировать ее.

«Всю жизнь я делала все, как хотел отец, душила собственные порывы, самые безобидные желания. Какую взбучку мне задали, когда я в детстве из любопытства побрила бритвенным станком руку! Будто я кого-то убила. Теперь настала долгожданная пора самой принимать решения. Я покрасила волосы в розовый цвет. Стала снова носить джинсы и толстовки. Я, как странник в пустыне, не могла напиться свалившейся на меня свободой», — делилась Алеся.

Девушка рассказывала, что к употреблению наркотиков ее подтолкнуло тяжелое расставание с Никитой Новиковым — сыном известного ресторатора Аркадия Новикова. Причиной расставания стали измены молодого человека.

Почему модель Кафельникова рассталась с рэпером Pharaoh

В 2017 году Алеся узнала о творчестве рэпера Pharaoh (настоящее имя — Глеб Голубин). Девушка написала музыканту в социальных сетях. Позднее они начали встречаться.

Кафельников был против отношений дочери с Pharaoh, потому что считал, что рэпер употребляет наркотики, однако Алеся опровергала это. Отец поставил дочь перед выбором: либо он, либо музыкант. Алеся переехала жить к рэперу, а Кафельников заблокировал ее карты.

Когда Голубина не было рядом, девушка ходила на вечеринки и употребляла запрещенные вещества. Летом 2017 года Кафельникову госпитализировали с передозировкой наркотиков. Олимпийский чемпион на своей странице в соцсети X написал о личных переживаниях, связанных с зависимостью дочери.

«Я отец-неудачник! Вот что самое противное для любого родителя — осознавать этот факт. Но я этого не заслуживаю. Я попал в ад! Наркотики», — написал Кафельников.

Алеся Кафельникова Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рэпер расстался с Алесей, заявив, что не готов нести за нее ответственность. В одном из интервью модель заявила, что во многом сама виновата в разрыве отношений, потому что не могла сидеть дома. Она прошла курс реабилитации в психиатрической клинике в Санкт-Петербурге. Врачи поставили девушке диагноз «психоз и биполярное расстройство». Алеся признавалась, что путь к восстановлению был долгим и непростым.

«Я прошла через настоящий ад, но это сделало меня сильнее. Сейчас я понимаю, насколько ценна жизнь и как важно беречь свое здоровье», — говорила Кафельникова.

Что сейчас известно о личной жизни модели Кафельниковой

Летом 2016 года Алеся появилась в студии ток-шоу «Пусть говорят» в качестве соведущей Андрея Малахова. В 2017-м снялась в короткометражной ленте «В кругу своих» и фильме «Хайп». В 2019 году телеканал «Пятница!» позвал Кафельникову принять участие в съемках четвертого сезона реалити-шоу «Пацанки», однако девушка отказалась. Позднее Алеся в своих соцсетях записала песню, посвященную Pharaoh.

Осенью 2020 года у Кафельниковой начался роман с бизнесменом Георгием Петришиным — бывшим избранником актрисы Светланы Ходченковой. Петришин познакомился с Кафельниковой в ресторане. Он долго глядел на сидевшую за соседним столом Алесю, подошел к ней и попросил номер телефона. Вспоминая знакомство, Алеся призналась, что в первую очередь сказала: «От таких, как ты, нужно рожать».

В мае 2021 года Кафельникова вышла замуж за Петришина. Спустя два месяца у супругов родилась дочь Киара. После родов Алесе удалось быстро избавиться от лишнего веса, не прибегая к жестким диетам.

Кафельникова сотрудничает с ведущими мировыми брендами, включая Chanel, Valentino и Prada. Модель регулярно появляется на обложках глянцевых журналов и участвует в показах на Неделях моды в Париже, Милане и Нью-Йорке. На мероприятии Dsquared2 Fall/Winter 2020 она предстала в кожаном пальто, коротком белом платье и большой шапке-ушанке. Также Алеся снялась обнаженной для журнала о моде и красоте Elle. В мае 2024 года Кафельникова появилась на обложке журнала Marie Claire.

Алеся Кафельникова Фото: Jean-Baptiste Soulliat/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сейчас модель живет с семьей на Бали. В начале июля супруги отметили день рождения дочери. В 2020 году Алеся рассказала об улучшении отношений с отцом, но при этом девушка старается «держать дистанцию».

«Как только впускаю папу в свою жизнь, мне становится больно, если он во мне разочаровывается или когда говорит, что я делаю что-то не так. А мне нужно, чтобы меня постоянно поддерживали. Тогда мне хочется быть лучше», — сказала Кафельникова в YouTube-шоу Forbes Digest.

В феврале Тишкова сообщила, что два года не виделась с дочерью и общается с ней только через мессенджеры. Модель отметила, что наладила отношения с Кафельниковой, хотя к зятю «относится холодно».

Употребление наркотиков вредит здоровью.

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