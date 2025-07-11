Гимнастам из РФ позволили повторно подавать заявки на нейтральный статус

Международная федерация гимнастики (FIG) открыла российским и белорусским спортсменам возможность повторно запросить нейтральный статус, сообщили в пресс-службе организации. Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета объединения.

Представители FIG пояснили, что исполком пересмотрел правила предоставления нейтрального статуса, который позволяет гимнастам из России и Белоруссии выступать на международных соревнованиях. В федерации уточнили, что такая мера повышает справедливость и прозрачность процедуры. Обновленные критерии касаются участия спортсменов в государственных структурах и их позиции относительно специальной военной операции, отметили в FIG.

Федерация также представила график проведения Кубка мира по спортивной гимнастике на 2026 год. Так, в мае соревнования пройдут в болгарской Варне и словенском Копере. В июне спортсмены встретятся в узбекском Ташкенте, а в сентябре их ждет венгерский Сомбатхей и Париж.

Ранее в Госдуме заявили, что украинские спортсмены осуждают россиян из-за запроса населения. В нижней палате парламента обратили внимание на последствия отказа от критики коллег из РФ. Украинские спортсмены сами могут подвергнуться порицанию.