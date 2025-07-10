Журова заявила, что украинских спортсменов заставляют унижать россиян

Украинские спортсмены осуждают россиян из-за запроса населения, потому что если они не будут допускать критических высказываний, сами подвергнутся жесткому порицанию, заявила NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова. Так она прокомментировала слова украинской фехтовальщицы Елены Кравацкой, которая возмутилась допуску россиян на чемпионат мира в Грузии и раскритиковала международную федерацию фехтования (FIE). По мнению Журовой, подобная ситуация будет во всех видах спорта.

Украинцы должны это делать. Это запрос от населения, потому что если они это не выскажут, их самих начнут осуждать. Им деваться некуда. Они высказываются, пишут протесты. К сожалению, это будет везде, во всех видах спорта, где будут допускать россиян, — сказала Журова.

Ранее Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект об отмене системы идентификации зрителей (Fan ID) на футбольных стадионах, сообщает РИА Новости. В настоящее время она действует на двух турнирах — это чемпионат России по футболу и финальный матч Кубка России по футболу.