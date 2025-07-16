В Махачкале расстреляли чемпиона MMA: что известно, мотив, кого подозревают

В Махачкале злоумышленники расстреляли из пистолета российского бойца ММА Тимура Хизриева. На спортсмена напали возле жилого дома на улице Даниялова. По словам свидетелей, прозвучало около десяти выстрелов. Что известно о Хизриеве, в каком состоянии он находится, кого подозревают в нападении на спортсмена — в материале NEWS.ru.

Что известно о нападении на бойца MMA Хизриева

Нападение на Хизриева произошло поздно вечером 15 июля. По предварительным данным, двое мужчин в масках открыли стрельбу в тот момент, когда спортсмен выходил из своего автомобиля Mercedes-Benz G-Class. Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что мужчины подбежали к спортсмену сзади и минимум пять раз выстрелили в него, предположительно, из травматического пистолета.

Хизриеву удалось спастись. На кадрах видно, как боец MMA повалил на землю одного из нападавших. В этот момент на мужчину напал другой преступник — он приблизился к нему и сделал несколько выстрелов. Хизриев смог отбежать за свой автомобиль.

По словам очевидцев, нападавшие выкрикивали оскорбления в адрес Хизриева и его семьи. Они скрылись на белой «Приоре», где их ждал сообщник. В Махачкале ввели план «Перехват», чтобы задержать преступников.

Что известно о состоянии бойца MMA Хизриева после нападения

Боец ММА находится в стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает. Спортсмен получил около пяти ранений в области плеча, кисти и груди. Хизриев перенес операцию в махачкалинской больнице.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кого подозревают в нападении на бойца MMA Хизриева

По информации СМИ, одним из подозреваемых в нападении на Хизриева является, предположительно, 29-летний Марсель Алиев из Махачкалы. Он также выступал в ММА в Дагестане.

Подозреваемых разыскивает полиция, возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Нападавшим грозит до семи лет лишения свободы в зависимости от квалифицирующих признаков.

СМИ отмечают, что Хизриев и Алиев были знакомы. Они якобы давно конфликтовали друг с другом, а мотивом нападения стала месть. СМИ пишут, что в 2014 году Алиев был судим за разбой по статье 162 УК РФ.

Как сообщает Telegram-канал Readovka, у подозреваемого в нападении на Хизриева также были административные правонарушения.

Прокуратура Дагестана взяла дело на контроль.

«По предварительным данным, 15 июля 2025 года на улице Даниялова города Махачкалы несколько лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений произвели выстрелы из травматического оружия в местного жителя, причинив последнему телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Криминалист Михаил Игнатов в разговоре с NEWS.ru предположил, что Хизриева хотели проучить. Он отметил, что нападавшие на бойца MMA будут задержаны.

«Если его, допустим, хотели убить, я не понимаю, почему они пошли с травматическим оружием. Значит, хотели просто проучить за какой-то поступок или о чем-то предупредить. Но это нападение было неслучайным. Это не уличное хулиганство и неспонтанные разборки. Здесь все было продумано, его ждали», — высказал мнение Игнатов.

По данным МВД по Дагестану, причиной нападения на Хизриева стали долговые обязательства, связанные с покупкой автомобиля. Telegram-канал «Mash на спорте» сообщил, что боец MMA взял в долг около 30 млн рублей на покупку «Гелендвагена» и не смог отдать сумму вовремя. За день до нападения Алиев встретился с Хизриевым, чтобы уладить все финансовые вопросы. Тимур сказал, что отдал часть суммы, а вторую вернет позднее, но договориться не получилось.

В МВД по Дагестану сообщили, что личности двоих мужчин, напавших на Хизриева, установлены. Принимаются меры для их задержания.

Что известно о бойце ММА Хизриеве

Хизриев родился 19 ноября 1995 года в Махачкале. В 2014-м спортсмен дебютировал в MMA. Он выступает в полулегкой весовой категории. Родной зал Хизриева — Dagestan Fighter. Несколько лет назад он начал тренироваться в школе имени Абдулманапа Нурмагомедова (отец непобежденного чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. — NEWS.ru).

Спортсмен известен по выступлениям в промоушенах PFL, AMC Fight Nights, Bellator и других. На счету Хизриева 18 побед в 18 поединках, четыре из которых боец завершил досрочно. В 2019 году он завоевал первый чемпионский пояс, став победителем Гран-при Berkut.

В ноябре 2022-го Хизриев дебютировал в Bellator и одержал три победы. Затем он перешел в PFL. В рамках этого промоушена спортсмен выиграл четыре поединка. 29 ноября 2024 года на турнире в Саудовской Аравии он стал чемпионом PFL в полулегком весе. Боец победил единогласным решением судей англичанина Брендана Лафнейна. После завоевания титула Хизриев не провел ни одного поединка.

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