Раскрыта личность главного подозреваемого в нападении на бойца Хизриева SHOT: за нападение на Хизриева ищут 29-летнего экс-бойца Марселя Алиева

За нападение на бойца Тимура Хизриева разыскивают 29-летнего Марселя Алиева из Махачкалы, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, подозреваемый также пытался выступать в ММА в Дагестане.

Отмечается, что бойцы были знакомы и давно конфликтовали. Предварительно, мотивом нападения стала месть. Алиев ранее уже был судим за разбой.

Двое неизвестных в масках открыли стрельбу во дворе жилого дома на улице Даниялова в Махачкале по бойцу ММА Тимуру Хизриеву. После этого стрелок скрылся с сообщниками на белой машине, в регионе объявлен план «Перехват». У пострадавшего спортсмена огнестрельные ранения и открытый перелом кисти. Хизриева прооперировали, его жизни ничего не угрожает.

До этого выяснилось, что один из фигурантов уголовного дела о покушении на главреда «России сегодня» и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак учился в восьмом классе школы на момент ареста. Ему предъявлены обвинения в разбое, хулиганстве и участии в террористической группировке. В деле недавно появились три новых несовершеннолетних подозреваемых.