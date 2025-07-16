Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 июля 2025 в 10:56

Раскрыта личность главного подозреваемого в нападении на бойца Хизриева

SHOT: за нападение на Хизриева ищут 29-летнего экс-бойца Марселя Алиева

Марсель Алиев Марсель Алиев Фото: Социальные сети

За нападение на бойца Тимура Хизриева разыскивают 29-летнего Марселя Алиева из Махачкалы, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, подозреваемый также пытался выступать в ММА в Дагестане.

Отмечается, что бойцы были знакомы и давно конфликтовали. Предварительно, мотивом нападения стала месть. Алиев ранее уже был судим за разбой.

Двое неизвестных в масках открыли стрельбу во дворе жилого дома на улице Даниялова в Махачкале по бойцу ММА Тимуру Хизриеву. После этого стрелок скрылся с сообщниками на белой машине, в регионе объявлен план «Перехват». У пострадавшего спортсмена огнестрельные ранения и открытый перелом кисти. Хизриева прооперировали, его жизни ничего не угрожает.

До этого выяснилось, что один из фигурантов уголовного дела о покушении на главреда «России сегодня» и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак учился в восьмом классе школы на момент ареста. Ему предъявлены обвинения в разбое, хулиганстве и участии в террористической группировке. В деле недавно появились три новых несовершеннолетних подозреваемых.

ММА
Махачкала
розыски
бойцы
нападения
стрельбы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянку приговорили к 14 годам колонии за поджог военкомата
Мать и двое малолетних детей погибли при пожаре под Саратовом
Песков раскрыл реакцию Кремля на тему поставок дальнобойного оружия Киеву
«Это бизнес»: Песков раскрыл, прекратит ли Запад военные поставки ВСУ
В Госдуме раскрыли, как скандал с Эпштейном повлияет на Трампа
Пашинян раскрыл будущее «Электросетей Армении»
«Бросили на убой»: новейшему подразделению ВСУ предрекли незавидную судьбу
Ресторатор высказался о российском аналоге оценки Мишлен
Генерал раскрыл особенность роботизированного спецподразделения ВСУ
Двое рабочих погибли от отравления канализационными газами
Песков: Россия призывает надавить на Киев для прямых переговоров с Москвой
Песков объяснил, в чем европейцы проявили себя более всего
Песков заявил, что новый разговор Путина и Трампа пока не планируется
Надувной матрас взорвался и выбил стекла в квартире
Песков раскрыл, на что Европа тратит несметные деньги
Режиссер Олейников рассказал, что не успел сделать с Морозом при жизни
В России появится «русский Мишлен»
В Кремле напомнили о ядерной доктрине России
Третья европейская страна отказалась закупать оружие для ВСУ
Вдова Исакова и дочь прятали глаза под очками: фото с прощания с Морозом
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Весь сад в белой дымке! Многолетник растет 30 лет — неприхотлив и ароматен
Общество

Весь сад в белой дымке! Многолетник растет 30 лет — неприхотлив и ароматен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.