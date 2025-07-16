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16 июля 2025 в 13:24

Криминалист предположил, задержат ли нападавших на бойца ММА Хизриева

Криминалист Игнатов: нападавших на Хизриева задержат при установлении личностей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Нападавших на бойца ММА Тимура Хизриева задержат при установлении личностей, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, камеры видеонаблюдения зафиксировали подозреваемых, поэтому полиция сможет выйти на их след.

На камерах наблюдения нападавшие видны. Если установили их личности, то, я думаю, задержание будет делом техники. Как говорят в правоохранительных органах: когда поймают, тогда и спросят, зачем они это сделали, — сказал Игнатов.

Двое неизвестных в масках открыли стрельбу по Хизриеву во дворе жилого дома на улице Даниялова в Махачкале. После этого стрелок скрылся с сообщниками на белой машине, в регионе объявлен план «Перехват». У пострадавшего спортсмена огнестрельные ранения и открытый перелом кисти. Хизриева прооперировали, его жизни ничего не угрожает.

Telegram-канал SHOT сообщил, что за нападение разыскивают 29-летнего Марселя Алиева из Махачкалы. По данным канала, подозреваемый также пытался выступать в ММА в Дагестане.

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