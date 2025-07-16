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16 июля 2025 в 10:38

Появилось новое видео с места нападения на российского бойца Хизриева

Стрельба по бойцу ММА Хизриеву в Махачкале попала на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появилось новое видео момента нападения на бойца ММА Тимура Хизриева в Махачкале. На кадрах, опубликованных НТВ, видно, как двое вооруженных мужчин в масках открывают огонь по спортсмену, когда он выходит из автомобиля. Стрельба продолжалась некоторое время, после чего нападавшие скрылись.

Известно, что спортсмен госпитализирован с множественными ранениями в области плеча, кисти и груди. Сейчас Хизриев находится в стабильном состоянии, его жизнь вне опасности.

До этого двое пенсионеров, отдыхавших в палаточном городке на берегу Ладожского озера в Ленинградской области, устроили потасовку из-за громкой музыки. В ходе конфликта один из пожилых мужчин открыл огонь из аэрозольного устройства «Добрыня», а его друг разбил акустическую систему молотком.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали двух молодых людей, которые в пылу свадебного веселья открыли стрельбу в воздух у здания ЗАГСа. Нарушителями оказались 23-летний жених и 22-летний шафер. Шафер признался, что пистолет был травматическим, на который у него есть все соответствующие документы. Сам же жених заявил, что раскаивается и не хочет портить себе жизнь. В полиции возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

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