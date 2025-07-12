В Петербурге задержали жениха и шафера за стрельбу на свадьбе

В Петербурге задержали жениха и шафера за стрельбу на свадьбе

В Санкт-Петербурге задержали двух молодых людей, которые в пылу свадебного веселья открыли стрельбу в воздух у здания ЗАГСа, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. По данным ведомства, нарушителями оказались 23-летний жених и 22-летний шафер.

23-летний жених и его 22-летний друг в пылу свадебного веселья решили добавить «адреналина»: достали травматический пистолет и устроили безрассудную пальбу в воздух, шокировав не только гостей мероприятия, но и случайных прохожих, — говорится в сообщении.

Виновников «свадебного переполоха» задержали в одном из ресторанов города в самый разгар празднования. На видео шафер признался, что пистолет был травматическим, на который у него есть все соответствующие документы. Сам же жених заявил, что раскаивается и не хочет портить себе жизнь.

В полиции возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Решается вопрос об избрании меры пресечения на время следствия.

Ранее в Находке 13-летний подросток лишился глаза после конфликта с другим ребенком из-за девушки. Инцидент произошел возле Дома молодежи, где один из участников устроил разборку и выстрелил в оппонента из пневматического оружия.