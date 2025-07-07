Подросток лишился глаза в ходе ссоры из-за девушки В Находке подростку выстрелили в лицо после словесного конфликта

В Находке 13-летний подросток лишился глаза после конфликта с другим ребенком из-за девушки, сообщает Telegram-канал 112. Инцидент произошел возле Дома молодежи, где один из участников устроил разборку и выстрелил в оппонента из пневматического оружия.

По предварительным данным, пострадавший Александр познакомился с девушкой в чате и вскоре получил сообщение от неизвестного, представившегося ее парнем. Он предложил встретиться на парковке. Александр пришел один, а нападавший — с другом. После короткой словесной перепалки оппонент вытащил пневматический пистолет и выстрелил подростку в лицо.

Медики провели операцию, однако пуля осталась в глазнице — орган зрения спасти не удалось. Сейчас полиция устанавливает личность нападавшего и выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее в Новороссийске был задержан 17-летний подросток, размещавший в своем Telegram-канале ролики с насмешками над фамилиями военнослужащих СВО с местной доски почета. После задержания парень опубликовал серию извинений, объясняя свой поступок «дуростью», отметив при этом, что у него отсутствует личная неприязнь к участникам спецоперации.