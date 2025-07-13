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13 июля 2025 в 14:36

В Ленобласти двое пенсионеров устроили стрельбу на берегу Ладожского озера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое пенсионеров, отдыхавших в палаточном городке на берегу Ладожского озера в Ленинградской области, устроили потасовку из-за громкой музыки, сообщили в пресс-службе МВД России по региону. В ходе конфликта один из пожилых мужчин открыл огонь из аэрозольного устройства «Добрыня», а его друг разбил акустическую систему молотком.

Получив очередной отказ сделать звук тише, 60-летний пенсионер, вооружившись молотком, разбил акустическую систему. Когда в возникшую потасовку ввязался 39-летний мужчина, занявший сторону меломана, на помощь пенсионеру пришел его друг-ровесник и выстрелил из аэрозольного устройства «Добрыня», — говорится в сообщении.

Уточняется, что никому из участников конфликта не понадобилась медицинская помощь. Однако владелец звуковой системы написал заявление в полицию из-за порчи имущества. Пенсионеров доставили в отделение и отпустили после опроса. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали двух молодых людей, которые в пылу свадебного веселья открыли стрельбу в воздух у здания ЗАГСа. Нарушителями оказались 23-летний жених и 22-летний шафер.

Ленинградская область
Ленобласть
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