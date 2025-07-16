Решение Международной федерации гимнастики (FIG) отменить демонстрацию георгиевской ленты на соревнованиях является странным и ошибочным, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. По его мнению, вместо развития и популяризации спорта через СМИ и социальные сети FIG пошла на такой провокационный шаг.

Все прекрасно знают, что в России гимнастика — один из самых любимых и популярных видов спорта. Российские гимнасты — одни из самых мощных и сильных спортсменов на планете. Не знаю, чего боятся международные чиновники, кто им настучал по голове. Непонятно. Это решение принято под страхом, давлением, потому что в здравом уме принять такое решение невозможно. При чем здесь георгиевская ленточка? — сказал Свищев.

Депутат не исключил, что этот запрет продавили Украина, представители стран бывшего соцлагеря или Советского союза. Свищев отметил, что все цивилизованные страны спокойно относятся к георгиевской ленте.

Думаю, что это активная, агрессивная, провокационная позиция наших украинских соседей, может быть стран бывшего соцлагеря или бывшего Советского союза. Все цивилизованные страны к этому относятся очень спокойно, — добавил Свищев.

Российским гимнастам теперь запрещено демонстрировать георгиевскую ленточку на международных соревнованиях. Также им нельзя показывать символы Z и V. Из критериев были удалены запрет на командные соревнования и запрет на какие-либо ассоциации с национальными флагом, гимном и эмблемой России и Белоруссии. При этом их нельзя демонстрировать на соревнованиях