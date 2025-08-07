Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 16:46

Клуб КХЛ «Куньлунь» определился с новым названием

«Куньлунь» переименовали в «Шанхай Дрэгонс» перед стартом сезона КХЛ

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Китайский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар» сменил название на «Шанхай Дрэгонс», сообщили в Telegram-канале команды. В новом сезоне команда будет играть домашние матчи в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».

Новая эра, новые мы, — говорится в сообщении.

Ранее «Куньлунь Ред Стар» попрощался в своем Telegram‑канале с болельщиками. В сообщении команда подчеркнула, что «все истории когда-нибудь заканчиваются». По данным «Матч ТВ», клуб прекратит свое существование в нынешнем виде в КХЛ. Другие подробности не приводились.

«Куньлунь Ред Стар» отыграл девять сезонов в КХЛ. Сначала команда играла домашние матчи в Пекине, а затем переехала в Мытищи. В плей-офф клуб смог пробиться лишь раз — в дебютном сезоне, проиграв в первом раунде магнитогорскому «Металлургу» со счетом 1:4. В начале июля сообщалось, что клуб проведет следующий сезон КХЛ в Санкт-Петербурге. Экс-тренер сборной России Владимир Плющев заявил NEWS.ru, что у «Куньлунь Ред Стар» были свои немногочисленные болельщики в Мытищах, город хорошо воспринимал команду.

хоккей
КХЛ
росийские спортсмены
команды
