«Куньлунь» перестал существовать за месяц до старта нового сезона КХЛ ХК «Куньлунь Ред Стар» попрощался с болельщиками в соцсетях

Китайский хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар» попрощался в своем Telegram‑канале с болельщиками. В сообщении команда подчеркнула, что «все истории когда-нибудь заканчиваются».

Девять сезонов, 557 матчей, четыре города и море воспоминаний. Спасибо всем, кто был с нами все эти годы, — хоккеистам, тренерам, персоналу, болельщикам и партнерам, — говорится в публикации ХК.

По данным «Матч ТВ», клуб прекратит свое существование в нынешнем виде в КХЛ. Другие подробности не приводятся.

«Куньлунь» был основан в 2016 году, клуб получил свое название в честь китайской горной системы. Команда сразу стала частью Континентальной хоккейной лиги и уже через год впервые вышла в плей-офф соревнований. С тех пор клуб так и не смог повторить этот результат. В сезоне-2024/25 команда заняла девятое место в Западной конференции.

Всего месяц назад сообщалось, что «Куньлунь Ред Стар» проведет следующий сезон на петербургской «СКА Арене». Предыдущие несколько сезонов команда базировалась на арене в Мытищах.