«Куньлунь» променял Подмосковье на Петербург

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03 июля 2025 в 18:04

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КХЛ: «Куньлунь Ред Стар» проведет следующий сезон на петербургской «СКА Арене»

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Пекинский хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар» проведет следующий сезон на петербургской «СКА Арене», сообщает пресс-служба КХЛ. Предыдущие несколько сезонов команда базировалась на арене в Мытищах.

Это изменение потребовало внесения корректировок в календарь регулярного чемпионата для обеспечения оптимальной логистики и соблюдения спортивных принципов. КХЛ благодарит клубы, болельщиков и партнеров за понимание, — сказано в публикации.

«СКА Арена» была введена в эксплуатацию в ноябре 2023 года, на ней дважды был установлен мировой рекорд посещаемости на крытых хоккейных площадках — почти 24 тысячи человек. Арену раннее использовали для матчей СКА, но следующий сезон клуб будет играть в Ледовом дворце.

Ранее стало известно, что бывший тренер сборной Украины Сергей Витер назначен главным наставником клуба «Юнисон‑Москва». Последним его местом работы был литовский «Каунас». В 2010 году Витер начал свою тренерскую карьеру в системе клуба «Донбасс». За время его наставничества команда добилась значительных успехов, став четырежды чемпионом Украины и завоевав Континентальный кубок.

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