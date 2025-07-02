Бывший тренер сборной Украины возглавил российский хоккейный клуб

Тренер Сергей Витер назначен главным наставником клуба «Юнисон‑Москва», сообщила пресс-служба команды Всероссийской хоккейной лиги. Последним его местом работы был литовский «Каунас».

В 2010 году Витер начал свою тренерскую карьеру в системе клуба «Донбасс», постепенно поднимаясь по карьерной лестнице от помощника до главного тренера. За время его наставничества команда добилась значительных успехов, став четырежды чемпионом Украины и завоевав Континентальный кубок. Витеру также довелось работать в тренерском штабе «Донбасса» в течение двух сезонов, когда клуб выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сезонах 2012/13 и 2013/14.

Сергей Владимирович — опытный специалист с внушительным послужным списком как игрока, так и тренера. В качестве хоккеиста он пять раз становился чемпионом Белоруссии, выступал за клубы России и Польши, — говорится в сообщении.

Ранее экс-тренер петербургского СКА Владимир Плющев не исключил ухода из карьеры для Кузнецова. Хоккеист покинул спортивный клуб, получив большое количество травм в сезоне. Плющев усомнился, что спортсмен сможет в полной мере проявить себя в другой команде.

Кузнецов досрочно покинул петербургский СКА по обоюдному согласию сторон. Контракт хоккеист подписал летом 2024 года. Предполагалось, что он будет играть за петербургский клуб до конца сезона-2027/28. В итоге договор был расторгнут в апреле 2025 года. При этом сезон был удачным для игрока: в составе СКА он забросил 12 шайб и оформил 25 голевых передач.