Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 11:46

«Большие вопросы»: Плющев оценил перемены в «Куньлуне» перед стартом КХЛ

Тренер Плющев: всегда были большие вопросы к мастерству игроков «Куньлуня» в КХЛ

Владимир Плющев Владимир Плющев Фото: Владимир Трефилов /РИА Новости

У китайского хоккейного клуба «Куньлунь Ред Стар» были свои немногочисленные болельщики в Мытищах, город хорошо воспринимал команду, заявил NEWS.ru экс-тренер сборной России Владимир Плющев. Однако, по его словам, к мастерству этого коллектива всегда были большие вопросы.

Я не знаю, с чем связан переезд «Куньлуня» из Мытищ в Санкт-Петербург, потому что в Мытищах был свой болельщик. Команду воспринимали, пусть немногочисленные болельщики, но люди ходили. Не уверен, что в Питере будут заполняться трибуны. В КХЛ существует свой регламент, в соответствии с которым принимаются команды. Если они никакой регламент не нарушают, почему бы и не быть этой команде в лиге? Хотя по мастерству, конечно, там большие вопросы, — сказал Плющев.

«Куньлунь Ред Стар» попрощался в своем Telegram‑канале с болельщиками. В сообщении команда подчеркнула, что «все истории когда-нибудь заканчиваются». По данным «Матч ТВ», клуб прекратит свое существование в нынешнем виде в КХЛ. Другие подробности не приводятся.

«Куньлунь Ред Стар» отыграл девять сезонов в КХЛ. Сначала команда играла домашние матчи в Пекине, а затем переехала в Мытищи. В начале июля сообщалось, что клуб проведет следующий сезон КХЛ в Санкт-Петербурге.

КХЛ
хоккей
Владимир Плющев
команды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Маленький мальчик случайно «арестовал» маму
Оставят жен без всего? Смогут ли Дибров и любовник его жены отстоять детей
Военэксперт заявил о растущем количестве дезертиров в ВСУ
Назван топ-5 главных покупателей российской рыбы
Российский курорт ожидают мощные дожди и морские смерчи
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.