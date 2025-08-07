«Большие вопросы»: Плющев оценил перемены в «Куньлуне» перед стартом КХЛ Тренер Плющев: всегда были большие вопросы к мастерству игроков «Куньлуня» в КХЛ

У китайского хоккейного клуба «Куньлунь Ред Стар» были свои немногочисленные болельщики в Мытищах, город хорошо воспринимал команду, заявил NEWS.ru экс-тренер сборной России Владимир Плющев. Однако, по его словам, к мастерству этого коллектива всегда были большие вопросы.

Я не знаю, с чем связан переезд «Куньлуня» из Мытищ в Санкт-Петербург, потому что в Мытищах был свой болельщик. Команду воспринимали, пусть немногочисленные болельщики, но люди ходили. Не уверен, что в Питере будут заполняться трибуны. В КХЛ существует свой регламент, в соответствии с которым принимаются команды. Если они никакой регламент не нарушают, почему бы и не быть этой команде в лиге? Хотя по мастерству, конечно, там большие вопросы, — сказал Плющев.

«Куньлунь Ред Стар» попрощался в своем Telegram‑канале с болельщиками. В сообщении команда подчеркнула, что «все истории когда-нибудь заканчиваются». По данным «Матч ТВ», клуб прекратит свое существование в нынешнем виде в КХЛ. Другие подробности не приводятся.

«Куньлунь Ред Стар» отыграл девять сезонов в КХЛ. Сначала команда играла домашние матчи в Пекине, а затем переехала в Мытищи. В начале июля сообщалось, что клуб проведет следующий сезон КХЛ в Санкт-Петербурге.