07 декабря 2025 в 10:22

Звезда хоккея приобрела картину юной дочери Кудрявцевой

Хоккеист Якушев купил картину семилетней дочери Леры Кудрявцевой

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Александр Якушев приобрел на школьном аукционе картину семилетней дочери телеведущей Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова. Радостной новостью Макаров поделился с подписчиками в Instagram (деятельность в РФ запрещена). О какой сумме идет речь — не сообщается. Деньги будет перечислены в качестве помощи нуждающимся детям.

Машину картину на аукционе купил легендарный хоккеист Александр Сергеевич Якушев, — сообщил Макаров.

На картине изображена девушка в пышном бальном платье с распущенными волосами. Украшением служит массивная серебристая рама.

Тем временем появилась информация, что Пресненский районный суд Москвы взыскал с телеведущей Леры Кудрявцевой свыше 463 тыс. рублей в пользу АО «АльфаСтрахование» после инцидента с заливом квартиры соседей. Звезда должна будет выплатить компенсацию в порядке суброгации.

Ранее бывший возлюбленный и близкий друг Кудрявцевой певец Сергей Лазарев высмеял ее новый имидж с использованием черного парика. Он в шутливой манере сделал ей, сравнив ее с повзрослевшей солисткой группы t.A.T.u. Юлией Волковой.

