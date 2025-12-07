Звезда хоккея приобрела картину юной дочери Кудрявцевой

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Александр Якушев приобрел на школьном аукционе картину семилетней дочери телеведущей Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова. Радостной новостью Макаров поделился с подписчиками в Instagram (деятельность в РФ запрещена). О какой сумме идет речь — не сообщается. Деньги будет перечислены в качестве помощи нуждающимся детям.

Машину картину на аукционе купил легендарный хоккеист Александр Сергеевич Якушев, — сообщил Макаров.

На картине изображена девушка в пышном бальном платье с распущенными волосами. Украшением служит массивная серебристая рама.

Тем временем появилась информация, что Пресненский районный суд Москвы взыскал с телеведущей Леры Кудрявцевой свыше 463 тыс. рублей в пользу АО «АльфаСтрахование» после инцидента с заливом квартиры соседей. Звезда должна будет выплатить компенсацию в порядке суброгации.

Ранее бывший возлюбленный и близкий друг Кудрявцевой певец Сергей Лазарев высмеял ее новый имидж с использованием черного парика. Он в шутливой манере сделал ей, сравнив ее с повзрослевшей солисткой группы t.A.T.u. Юлией Волковой.