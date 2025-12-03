Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 18:03

Кудрявцева выплатит немалые деньги по делу о затоплении соседей

Суд взыскал с Кудрявцевой 450 тыс. рублей по делу о затоплении соседей в Москве

Лера Кудрявцева Лера Кудрявцева Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Пресненский районный суд Москвы взыскал с телеведущей Леры Кудрявцевой свыше 463 тыс. рублей в пользу АО «АльфаСтрахование» после инцидента с заливом квартиры соседей, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Звезда должна будет выплатить компенсацию в порядке суброгации.

Решением Пресненского районного суда города Москвы от 3 декабря 2025 года удовлетворен иск страховой компании к Валерии Кудрявцевой о возмещении ущерба в порядке суброгации. Суд постановил взыскать с Кудрявцевой В. Л. в пользу АО «АльфаСтрахование» сумму ущерба в размере 463 446 рублей, — говорится в сообщении.

Кроме того, Кудрявцевой предстоит покрыть расходы компании на оплату госпошлины и услуг нотариуса. Инцидент произошел в январе 2024 года, когда телеведущая отдыхала в Дубае вместе с дочерью. По словам звезды, в ее квартире прорвало батарею.

Ранее стало известно, что дочь покойного музыканта Александра Градского Мария взыскала многомиллионную компенсацию с московской управляющей компании «Жилищник». Речь идет об ущербе, который был причинен из-за затопления жилища.

