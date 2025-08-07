Долги Цапника, связь жены Харламова со врачом: новинки кино 7–13 августа

В кинотеатрах с 7 августа: Леон Кемстач влюбляется в Софью Грузенко, Ян Цапник влезает в долги и скрывается от бандитов, Юлия Топольницкая подрабатывает в такси, Райан Рейнольдс и Ева Лонгория покупают «Некаксу», Денис Васильев притворяется врачом, а также выходит новый мюзикл о Ромео и Джульетте. На одной из платформ стартует сериал по киновселенной «Чужого». NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

«Иван Семенов. Первый поцелуй»

Премьера: 7 августа.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Роман Погорелов, Леон Кемстач, Мария Шукшина, Анна Котова, Софья Грузенко, Александр Присмотров-Белов, Константин Костин, Александра Немоляева, Дмитрий Жиров, Илья Иосифов.

Зачем смотреть: третья часть истории о приключениях непоседы Ивана Семенова, основанной на книге Льва Давыдычева «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника».

Иван Семенов, бесконечно обаятельный выдумщик и душа класса, внезапно теряет себя — и все ради одной улыбки. Влюбившись в Танечку, он решает полностью измениться: становится примерным учеником, серьезным и сосредоточенным, забыв о веселье и друзьях. Но его старания оборачиваются разочарованием — Таня не замечает хороших мальчиков. Зато появляется новый кумир — эффектный экстремал Олег, звезда сноукаякинга, способный покорить и ледяные склоны, и девичьи сердца. Ваня остаётся ни с чем, и чтобы вернуть не только внимание Танечки, но и самого себя, ему предстоит рискнуть — выйти за пределы своих страхов и снова стать героем своей собственной истории.

«Атель-Матель»

Премьера: 7 августа.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Ян Цапник, Анастасия Панина, Юсуп Омаров, Юлия Костюшкина, Стас Костюшкин, Елизавета Цапник, Кирилл Митрофанов, Вера Островская, Аслан Бижоев.

Зачем смотреть: авантюрная комедия, снятая в духе фильмов Гайдая и Данелии.

Саша Родионов, ловкач из мира теневых финансов, вмиг теряет все, оказавшись в долгу у опасного Пчеловода. Чтобы спастись, он заключает сделку со Следственным комитетом и с семьей скрывается в горах Дагестана по программе защиты свидетелей. Жена и дети уверены, что едут в отпуск, а на деле — попадают в полуразвалившийся сарай посреди аула. Чтобы не выдать себя, Саша на ходу придумывает легенду: они — владельцы нового экоотеля. И неожиданно сарай становится модным местом для столичных хипстеров. Но слава — штука коварная: вместе с лайками и блогерами к ним приближается и тот, от кого они прятались.

«Джульетта и Ромео»

Премьера: 7 августа.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Клара Ругор, Джэми Уорд, Джейсон Айзекс, Ребел Уилсон, Дэн Фоглер, Руперт Эверетт, Дерек Джекоби, Руперт Грейвз, Фердия Уолш-Пило, Николас Подани.

Зачем смотреть: американский мюзикл 2025 года, одну из главных ролей сыграла Ребел Уилсон.

В самом сердце мрачной Европы начала XIV века, где власть решает судьбы, а браки скрепляют династии, вспыхивает любовь между Джульеттой — наследницей знатного дома, запертой в бархатной клетке приличий, — и Ромео, юным мятежником, чьи идеи идут вразрез с устоями века. Их встреча становится искрой в пороховой бочке вражды. Вместе они бегут от предопределённого, бросая вызов кланам, интригам и кровавым заговорам. В мире, где чувства — это угроза системе, они выбирают любовь как акт сопротивления.

«Баранкины и камни силы»

Премьера: 7 августа.

Где смотреть: Кинопоиск.

В ролях: Юлия Топольницкая, Андрей Федорцов, Кузьма Сапрыкин, Дмитрий Журавлев, Александр Мизев, Валери Зоидова, Полина Гухман, Ксения Кутепова, Алексей Бурмистров, Снежана Самохина.

Зачем смотреть: российский комедийный сериал с элементами фантастики.

В шумную Москву наших дней из 1806 года внезапно попадает Варвара — дерзкая извозчица и прародительница рода Баранкиных. Ее появление переворачивает жизнь харизматичного таксиста Баты и его троих детей: вместе с ней в их руки попадают загадочные камни силы, пробуждающие магические способности. Пока необычные дары помогают справляться с суматошной городской жизнью и неожиданностями смен в такси, внутри семьи нарастает напряжение. Тем временем в тени уже движется Велимир — бессмертный охотник за камнями, и он не собирается останавливаться.

«Некакса»

Премьера: 7 августа.

Где смотреть: FXX.

В ролях: Райан Рейнольдс, Роб Макэлхенни, Ева Лонгория.

Зачем смотреть: сериал о переезде футбольного клуба из Мехико в Агуаскальентес и о жизни команды в городе, известном как «земля хороших людей».

Сюжет «Некаксы» разворачивается вокруг некогда великого мексиканского футбольного клуба, который оказался в упадке. Новое руководство — эксцентричное, амбициозное и полное голливудского задора — решает вдохнуть в команду новую жизнь. Их ждет путь через травмы, замены, конфликты в раздевалке и упавшую до нуля веру болельщиков. На фоне страстей и сомнений — настоящая борьба за возвращение клуба к славе, где спорт становится ареной для больших эмоций и непредсказуемых поворотов.

«Знахарь»

Премьера: 11 августа.

Где смотреть: ТНТ.

В ролях: Денис Васильев, Катерина Ковальчук, Николай Фоменко, Светлана Пермякова, Екатерина Чаннова, Степан Летковский, Артем Гайдуков, Екатерина Казакова, Павел Рассомахин, Ян Гахарманов.

Зачем смотреть: российская комедия с Денисом Васильевым в роли Кости.

Костя, лихой водитель скорой, с головой влезший в долги, решает сбежать от проблем и судьбы в глухую станицу на юге России. Но по странному стечению обстоятельств его принимают за сельского врача, которого давно ждут местные жители. Впереди — нелегкая игра в «доктора»: лечить людей, не имея медицинского диплома, скрывать правду и одновременно искать способ выбраться из финансовой и моральной трясины, в которую он сам себя загнал.

«Чужой: Земля»

Премьера: 12 августа.

Где смотреть: FX.

В ролях: Сидни Чендлер, Алекс Лоутер, Тимоти Олифант, Эсси Дэвис, Дэвид Рисдаль, Сэмюэл Бленкин, Кит Янг, Адарш Гурав, Бабу Сизей, Эрана Джеймс.

Зачем смотреть: фантастический сериал о том, что произошло за 30 лет до событий фильма «Чужой» Ридли Скотта 1979 года.

В недалеком будущем на Землю падает таинственный инопланетный корабль, пробуждая древний кошмар. Венди — женщина с прошлым, о котором никто не спрашивает, — присоединяется к отряду бойцов, собранных в спешке и без лишнего выбора. Вместе они отправляются исследовать место катастрофы и обнаруживают не просто следы внеземной жизни, а тревожную истину: Земля — уже не их дом, если они не успеют первыми.

