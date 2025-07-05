Дочь Шукшиной опубликовала фото в бикини

Дочь российской актрисы Марии Шукшиной Анна Трегубенко в Instagram (деятельность в РФ запрещена) поделилась новой фотографией в бикини. 36-летняя бодибилдерша призвала подписчиков любить себя.

Любите себя, — подписала Трегубенко фотографии.

Ранее Трегубенко признавалась, что родные не одобряют перемены, которые с ней произошли из-за ее занятий бодибилдингом. Она начала принимать соответствующие препараты для наращивания мышечной массы, что, по мнению многих ее подписчиков, превратило Анну в мужчину, но сама она так не считает. Она рассказала, что мечтала заниматься бодибилдингом с детства и сейчас пришла к тому, чего хотела.

Певица Анна Седокова тоже опубликовала новое фото в бикини, вызвав волну обсуждений и сравнений в соцсетях. Так, некоторые ее поклонники отметили сходство певицы с западной звездой Ким Кардашьян, восхитившись внешним видом артистки.

До этого бывшая солистка группы «ВИА Гра» опубликовала фото в ультракоротком платье с глубоким декольте. 42-летняя звезда в смелом летнем образе позировала на фоне шикарной спальни. Кадры были сделаны в апартаментах, которые Седокова арендовала на Кипре.