07 августа 2025 в 13:03

«Волна экспериментов»: продюсер ответил, когда пройдет тренд на звезд 90-х

Продюсер Рудченко: популярность звезд 90-х годов вновь утихнет через пару лет

Пик популярности артистов из 1990-х годов продлится еще около двух лет, после чего на смену придут новые музыкальные эксперименты, заявил NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По словам музкритика, звезды того периода сейчас активно монетизируют свою востребованность, компенсируя годы низких гонораров.

Артисты 1990-х годов сейчас ловят волну популярности и стараются на этом заработать. Но это, в принципе, неплохо, когда они востребованы, просто стараются отбить то, что они долгое время недополучали. То есть они работали за небольшие гонорары на концертах, в основном на сборных дискотеках 1990-х и 2000-х годов. Сейчас у них есть возможность заработать, что неплохо. Но, конечно, этот тренд продлится не так долго. Я думаю, что год-два и все. И опять начнется волна новых каких-то интересных экспериментов, — пояснил Рудченко.

Ранее появилась информация, что российские звезды 90-х в два раза подняли цены на свои выступления на фоне новой волны популярности среди молодого поколения. В частности, Надежда Кадышева за полгода подняла ценник в два раза, до 20 млн рублей.

Продюсер Иосиф Пригожин ранее заявил, что молодые люди устали от одинаковой современной музыки и непримечательного речитатива. По его словам, в поисках чего-то нового они начали слушать старые хиты. Он отметил, что именно так и началась вторая волна популярности Кадышевой, Татьяны Булановой и других артистов.

