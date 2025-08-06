Жена Диброва ответила на слухи о разводе Жена Диброва заявила, что состоит в прекрасных отношениях с супругом

Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина заявила в беседе с 360.ru, что состоит в прекрасных отношениях с супругом. Так она отреагировала на появившиеся в Сети слухи об их разводе.

Я не даю никаких комментариев. Я с ним в прекрасных [отношениях], все у нас в порядке, но мы сейчас не даем никаких комментариев, — подчеркнула Диброва.

Она добавила, что в их семье ничего не поменялось в худшую сторону. По словам Дибровой, они «живут как жили».

Ранее появилась информация, что Дибров и его супруга находятся на грани развода спустя 16 лет брака. Причиной предполагаемого расставания стала разность жизненных ритмов и интересов.

Психолог Ксения Кардиакос ранее выразила мнение, что Диброва достигла кризиса среднего возраста и полностью пересмотрела жизненные ценности. По словам эксперта, это во многом привело к охлаждению в звездной паре.