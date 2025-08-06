Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 13:57

Жена Диброва ответила на слухи о разводе

Жена Диброва заявила, что состоит в прекрасных отношениях с супругом

Полина Диброва Полина Диброва Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина заявила в беседе с 360.ru, что состоит в прекрасных отношениях с супругом. Так она отреагировала на появившиеся в Сети слухи об их разводе.

Я не даю никаких комментариев. Я с ним в прекрасных [отношениях], все у нас в порядке, но мы сейчас не даем никаких комментариев, — подчеркнула Диброва.

Она добавила, что в их семье ничего не поменялось в худшую сторону. По словам Дибровой, они «живут как жили».

Ранее появилась информация, что Дибров и его супруга находятся на грани развода спустя 16 лет брака. Причиной предполагаемого расставания стала разность жизненных ритмов и интересов.

Психолог Ксения Кардиакос ранее выразила мнение, что Диброва достигла кризиса среднего возраста и полностью пересмотрела жизненные ценности. По словам эксперта, это во многом привело к охлаждению в звездной паре.

разводы
знаменитости
телеведущие
Дмитрий Дибров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полицейский-вуайерист попался свои коллегам в Японии
Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Трамп рассказал, почему не торопится применять к России санкции
Белорусская туристка погибла при сплаве в Бурятии
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 августа, дожди и аллергены
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.