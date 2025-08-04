Психолог назвала главную причину ухода жены от Диброва Психолог Кардиакос заявила, что жена Диброва полностью пересмотрела свою жизнь

Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина достигла кризиса среднего возраста и полностью пересмотрела жизненные ценности, выразила мнение в беседе с «Радио 1» психолог Ксения Кардиакос. По ее словам, это во многом привело к охлаждению в их паре.

Происходит переоценка ценностей. И микроинсульт Диброва, который случился пять лет назад, тоже внес зернышки сомнений, ведь на плечи Полины ложится не только воспитание детей, но и уход за мужем. Это все могло повлиять на пересмотр отношения, — объяснила Кардиакос.

Помимо этого, как высказалась психолог, за годы брака Диброва «встала на ноги», обретя финансовую устойчивость и репутацию: у нее появилось собственное дело и независимость от супруга. Вдобавок ко всему, по словам специалиста, со временем оба партнера поменялись, что могло отдалить их друг от друга.

Ранее сообщалось, что Дибров и его супруга в случае расторжения брака будут делить совместную собственность, включая просторный особняк на Рублевке. Площадь их дома составляет 1100 квадратных метров.