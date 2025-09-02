Брак с Голубкиной, скандал в Латвии, тайная дочь: как живет Николай Фоменко

Актер и певец Николай Фоменко редко рассказывает о личной жизни. Артист поддержал специальную военную операцию и не поехал потом выступать в Юрмалу. Как сейчас живет Фоменко и какие у него проекты в России — в материале NEWS.ru.

Как Николай Фоменко стал актером, гонщиком и певцом

Фоменко родился 30 апреля 1962 года в Ленинграде. Родители будущей звезды тоже прославились в истории. Отец Владимир Фоменко был физиком-метрологом и одним из разработчиков самонаводящихся ракет. Мать Галина Федорова — талантливая балерина, протеже самой Галины Улановой.

У Фоменко были творческие данные, поэтому, помимо общеобразовательной школы, он играл в Театре юношеского творчества и в оркестре Ленинградского дворца пионеров на скрипке.

После школы будущий артист решил поступать в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Тогда Фоменко сильно картавил, его зачислили на первый курс только благодаря харизме. Позже актер избавился от дефекта речи. По его словам, это произошло, когда он «готовился к роли вождя мирового пролетариата».

Во время учебы в институте будущий актер вместе с Максимом Леонидовым и Дмитрием Рубиным организовал музыкальную группу «Секрет». Она была очень популярна с середины 1980-х до начала 1990-х годов.

Во время учебы он профессионально увлекся автогонками. Это не помешало учебе и карьере актера. После окончания института в 1983 году Фоменко начал работать в Александринском театре. Его путь в кино начался с эпизодических ролей. Первой звездной ролью Николая стал тракторист в фильме Владимира Машкова «Сирота казанская» в 1997 году. В 1999-м вышла картина «Небо в алмазах» с участием Фоменко, после которой он стал популярным. Сейчас в фильмографии актера более 80 ролей в фильмах и сериалах.

Николай Фоменко Фото: Global Look Press

Что известно о личной жизни Николая Фоменко

Фоменко был женат четыре раза. Он впервые узаконил отношения во время учебы в институте. Его избранницей стала Елена Лебедева, дочь народного артиста СССР Рэма Лебедева и актрисы Ленинградского ТЮЗа Людмилы Красиковой. Через год у них родилась девочка, которую назвали Екатериной.

В 1985-м Фоменко женился на солистке ансамбля армейского танца Людмиле Гончарук. Их брак просуществовал 10 лет. В 1995 году они развелись. Людмила родила дочь Дарину уже после разрыва с Фоменко. Дочь носит фамилию отчима — Одинцова.

После второго развода Николай женился на актрисе Марии Голубкиной. В браке родилось двое детей — дочь Анастасия и сын Иван. Фоменко ревностно относился к успехам жены в кино.

«Коля два года жил с женщиной до того, как мы с ним развелись. Он мне не говорил. Все друзья знали, я — нет. У меня не то что обида, а вагон претензий. С ним договориться невозможно. Моя ситуация была такая, что я могу только уступить и, конечно, с ним не жить. Неважно уже, изменяет или нет. Он самодур. Сегодня одно настроение, завтра — другое», — рассказывала Голубкина в YouTube-шоу «Лера в большом городе».

Четвертой супругой актера стала бывший пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко Наталия Кутобаева. В 2009-м у них с Фоменко родился сын Василий.

Николай Фоменко и Мария Голубкина Фото: Александр Куров/ТАСС

Скандал Фоменко с выступлением в Латвии

В 2022 году Фоменко поддержал политику президента России Владимира Путина и специальную военную операции. В 2024-м общественники обратили внимание на латвийские афиши, на которых был изображен актер Фоменко. Он собирался дать концерты в Юрмале.

Когда сообщения о выступлении Фоменко начали появляться в СМИ, некоторые коллеги и общественники осудили артиста. За неделю до предполагаемого концерта продюсер мероприятия Галина Полторак сообщила, что Николай «не приедет по техническим причинам».

Где сейчас Николай Фоменко

У Фоменко растут две внучки Аглая и Мария, внук Иван. Актер продолжает сниматься в кино и сериалах. В 2014-м он не смог приехать на пробы сериала «Физрук», хотя роль писалась под него, и даже кличка Фома была отсылкой к фамилии артиста. В итоге роль исполнил актер Дмитрий Нагиев.

Фоменко продолжает активно сниматься в кино. Например, в нашумевшем сериале «Нереалити» он сыграл отца главной героини из реалити-шоу. Проект был продлен на третий сезон. Также сейчас идет работа над новым сезоном «Беспринципных в Питере» с Фоменко. В сериале «Министерство Всего Хорошего», вышедшем в январе 2025 года, Николай сыграл одну из главных ролей.

Актер продолжает записывать музыку вместе с группой «Секрет». Первая часть альбома Фоменко и его коллеги Максима Леонидова под названием SPB FM Stereo вышла в ноябре 2024-го, вторая — в апреле 2025-го.

Сейчас актер предпочитает почаще быть с семьей. «Я просто провожу много времени с детьми, как нянька. В тренажерный зал не хожу, в бассейне не плаваю. 10 дней каждый месяц катаюсь на лыжах, за исключением июня и июля. В августе тоже катаюсь. Профессиональным спортом не занимаюсь», — писал Фоменко на своей странице.

Читайте также:

Песни на русском, слухи о разводе, слова об СВО: как живет Настя Каменских

Пугачева разводится с Галкиным и едет в Россию? Подробности, что известно

Пластика, питание или ботокс? Как меняла внешность 72-летняя Понаровская