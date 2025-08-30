Пластика, питание или ботокс? Как меняла внешность 72-летняя Понаровская

Певица Ирина Понаровская скоро возвращается на ТВ. Она впервые появится в кадре после смерти сына. Артистка приступила к съемкам в программе «ВИА Суперстар», где она будет членом жюри. Какие процедуры и пластические операции делала 72-летняя Понаровская — в материале NEWS.ru.

В чем секреты красоты Понаровской

Понаровская умеет забывать обиды, так как у нее немало недоброжелателей среди коллег. «Отчего женщины становятся бабами? У них очень длинная память. Женщине по большому счету надо иметь короткую память. Это спасение — забывать обиды», — сказала певица в одной из передач НТВ.

В интервью изданию StarHit Понаровская рассказала, что питание и активный образ жизни помогают ей выглядеть молодо. По словам звезды, она занимается спортом, не пьет алкоголь и следит за режимом питания.

«Уже давно не ем мясо, отказалась от жирного, не скажу, что не пью, иногда разрешаю бокал вина. Раньше следовала особой системе голодания, результаты по сей день держат меня в хорошей форме. Не назову себя и часто болеющим человеком: давление в норме, все внутри в порядке. Я сохраняю то, что дано не природой или мамой с папой, а чего добилась сама», — сказала Понаровская.

Какие пластические операции делала Понаровская

В интервью Ирине Шихман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) певица признавалась, что делала блефаропластику еще в конце 90-х в США. По ее словам, еще одну операцию она перенесла примерно шесть лет назад.

Понаровская решилась на подтяжку лица, которая, по ее словам, была вынужденной. В 2008 году, когда артистка много работала, у нее случился микроинсульт на фоне истощения. Ранее звезда экспериментировала с диетами. По словам Понаровской, после микроинсульта у нее не работала одна половина лица и оно сильно опустилось. Подтяжка помогла исправить ситуацию.

По словам Понаровской, она не делала ни филлеры, ни ботокс.

Ирина Понаровская, 2008 год Фото: Александр Саверкин/ИТАР-ТАСС

Что сказал о Понаровской пластический хирург

Пластический хирург сети клиник «Семейная» Елизавета Кочнева сомневается, что Понаровская не использовала инъекции. Эксперт высказала мнение в разговоре с NEWS.ru, что певица отлично выглядит для 72 лет.

«Судя по состоянию кожи, по внешнему виду, скорее всего, она использует различные аппаратные грамотно подобранные методики, ботулотоксин и, возможно, еще какие-то другие косметологические методы коррекции», — считает эксперт.

По мнению Елизаветы, Понаровская делала несколько раз подтяжку лица, поскольку у таких омолаживающих манипуляций есть свой срок, после которого нужно повторять процедуру.

«У Ирины видно достаточно четкий контур нижней трети лица, что нехарактерно для ее возраста, отчетливо видны линии натяжения и нетипичное положение козелка уха, что говорит о том, что была проведена глубокая smas-подтяжка с фиксацией кожного лоскута за козелком, и как будто даже видны швы вдоль уха. Эта операция имеет определенный срок действия — 10−15 лет. Чтобы лицо по-прежнему сохраняло свой контур, хорошо выглядело, подтяжки иногда повторяют», — объяснила Кочнева.

Хирург считает, что Понаровская повторила сделанную в 90-х блефаропластику: хирургическое вмешательство коснулось как нижних, так и верхних век. У Ирины нет лишней кожи и нависания в области глаз, что не типично для женщин ее возраста.

«Лицо Ирины выглядит достаточно гармонично, хорошо, и это показатель грамотного комплекса операций и косметологических воздействий без избытков», — резюмировала Елизавета.

