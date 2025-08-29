Петров, осуждение СВО, помощь девочке из Донецка: где сейчас Старшенбаум

Актриса Ирина Старшенбаум продолжает творческую деятельность. Что известно о ее личной жизни, почему рассталась с коллегой Александром Петровым, что она говорила о спецоперации?

Чем известна Ирина Старшенбаум

Ирина Старшенбаум родилась в Москве 30 марта 1992 года. Она окончила Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова, а также курсы театрального искусства, риторики и философии в Московском государственном университете психологии и педагогики, посещала актерские психофизические тренинги Александра Дзюбы.

Старшенбаум начала кинокарьеру в 2013 году. Ее первый фильм — мелодрама «Переезд». Затем актриса появилась в «Крыше мира», «Ольге», «Притяжении» и «Килиманджаре».

Среди наиболее известных проектов с ее участием — военная драма «Т-34», фильм «Лед» и драма «Лето», созданная Кириллом Серебренниковым о жизни и творческом пути Виктора Цоя. Эта картина вошла в конкурсную программу Каннского фестиваля в 2018 году.

За роль Натальи Науменко в картине «Лето» актриса награждена кинопремией «Золотой единорог» в категории «Лучшая актриса». Затем артистка также снялась в сериалах «Содержанки», «Шерлок в России», «Медиатор» и «Джетлаг».

Как сложилась личная жизнь Ирины Старшенбаум

С 2017 по 2019 годы актриса встречалась с Александром Петровым. Ходили слухи, что он расстался с ней ради Стаси Милославской, с которой познакомился на съемках фильма «Стрельцов». Тем не менее, Старшенбаум утверждает, что их разрыв прошел мирно, без обид и претензий. Сегодня бывшие партнеры поддерживают дружеские отношения.

«Могут ли два актера создать прочный союз? В моем случае — нет. <…> Мне нужен человек, который будет более стабильным, приземленным. Не в плохом смысле или в смысле, что Саша какой-то. Нет. Просто нужен баланс. С Сашей мы дружим. В прекрасных отношениях», — рассказала она.

В 2019 году в интервью Светлане Бондарчук Старшенбаум рассказала, что испытывает романтические чувства, но не раскрыла имя своего нового возлюбленного. С тех пор актриса избегает разговоров о своей личной жизни.

Как Ирина Старшенбаум относится к СВО

Ирина Старшенбаум выступила против проведения спецоперации. Она написала пост в социальных сетях, в котором заявила, что не хочет верить в происходящее.

«Как мы докатились до этого? Зачем тогда мы каждое 9 мая вспоминаем, сколько боли и потерь принесла нам война? Я не хочу в это верить. Мы не выбирали это», — отметила артистка.

Актриса также принесла свои извинения перед украинцами, попросила простить ее за беспомощность и пожелала прекращения СВО.

При этом летом 2023 года, как писал StarHit, Старшенбаум связалась с известным фондом «Доктор Лиза» и захотела помочь пострадавшим детям. Подопечной актрисы стала девочка Маша из Донецка, который регулярно обстреливает украинская армия.

По словам отца Марии, дочь меняется в лучшую сторону после общения с известной актрисой. «Она после встреч приезжает окрыленная вся, я вижу своего ребенка совершенно счастливым человеком!» — делится мужчина.

Читайте также:

Роман с Домогаровым, измена мужа, СВО: как живет Марина Александрова

Позор в Грузии, ненависть к России, алкоголь: как сейчас живет Макаревич

«Питаюсь бульончиком»: какая пенсия у Муромова, Поргиной, Алибасова