На чемпионате России по легкой атлетике появились необычные спортсмены Роботы совершили забег на чемпионате России по легкой атлетике в Казани

В первый день чемпионата России по легкой атлетике в Казани совершили забег два робота — белый Снежок и черный Черныш, передает ТАСС. Они соревновались на стометровой дистанции прямо на Центральном стадионе, задав тон вечерней программе. Победителем этого технологичного состязания стал Снежок.

Сразу после финиша к роботам-бегунам присоединилась робособака, добавив зрелищности моменту. Сам чемпионат страны проходит в столице Татарстана с 7 по 10 августа.

Оба участника забега — продукт китайских разработчиков. Их возможности не ограничиваются бегом. Один робот уже проявил себя в июне на ПМЭФ в Санкт-Петербурге, а второй прибыл в Россию относительно недавно. Как отмечают специалисты, эти машины обладают широким функционалом.

Ранее сообщалось, что Германия планирует использовать стартап-технологии, в частности «тараканов-шпионов», с искусственным интеллектом. В материале говорится, что такие устройства рассматривают в рамках планирования «будущей войны». Компания Swarm Biotactics уже показала «киборгов-тараканов», оснащенных специальными ранцами.