Опубликован список претендентов на главную футбольную награду мира Журнал France Footbal обнародовал список из 30 номинантов на «Золотой мяч»

Журнал France Football объявил претендентов на главную футбольную награду мира — «Золотой мяч» по итогам сезона 2024/2025. В шорт-лист вошли сильнейшие игроки планеты. Церемония награждения пройдет в Париже 22 сентября.

Среди фаворитов — голеадор «Манчестер Сити» Эрлинг Холланд и новый лидер мадридского «Реала» Килиан Мбаппе. Также на награду претендуют юный феномен «Барселоны» Ламин Ямаль (полузащитник) и вингер французского ПСЖ Хвича Кварацхелия. В список включены и другие ведущие футболисты мирового уровня.

Выбор победителя традиционно доверен жюри, в которое входят футбольные журналисты редакции France Football и один приглашенный международный эксперт. В этом году им станет знаменитый португальский спортсмен Луиш Филипе Мадейра Каэйру Фигу, который забрал приз в 2000 году.

Исторически «Золотой мяч» (фр. Ballon d'Or), учрежденный в 1956 году бывшим главредом France Football Габриэлем Ано, вручался только европейцам. Первым лауреатом стал англичанин Стэнли Мэттьюз. С 1995 года право на награду получили игроки любой национальности, выступающие в Европе, а с 2007 года — вообще все футболисты мира.

Ранее сообщалось, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси является самым титулованным футболистом в мире. Помимо рекордных восьми «Золотых мячей», в его активе победа на чемпионате мира 2022 года со сборной Аргентины, четыре титула в Лиге чемпионов и 10 побед в чемпионате Испании.