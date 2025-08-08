Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Пять молодых американок погибли в огне при кошмарном ДТП

CBS News: пять девушек сгорели в перевернувшейся машине по дороге на праздник

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пять молодых девушек трагически погибли по пути на празднование дня рождения в техасском городке Кингсленд, сообщает CBS News. Их внедорожник столкнулся с грузовиком, выехавшим на встречную полосу, и загорелся.

Жертвами аварии, произошедшей еще 25 июля, стали подруги в возрасте около 20 лет. Они направлялись из Далласа на выходные к озеру, чтобы отпраздновать 23-летие Талии Салинас, которая в тот момент была за рулем Mercedes-Benz.

Незадолго до их прибытия на место грузовик с прицепом для лошадей внезапно выехал на полосу встречного движения. Он врезался в несколько автомобилей, а затем протаранил внедорожник с девушками. Машина перевернулась и мгновенно вспыхнула. Прибывшие медики констатировали смерть всех пяти пассажирок на месте происшествия.

Водитель грузовика, опознанный как Коди Тэлли, первоначально скрылся с места преступления. Его задержание и предъявление обвинений произошли спустя почти две недели после трагедии, когда подробности ДТП стали достоянием общественности.

Ранее неизвестный водитель насмерть сбил 37-летнего мужчину в Муйском районе Бурятии и скрылся с места ДТП. Авария случилась в поселке Таксимо. Водитель совершил наезд на человека в вечернее время у железнодорожного шлагбаума, расположенного рядом с аэропортом. На момент прибытия скорой помощи пешеход еще был жив.

США
девушки
ДТП
смерти
