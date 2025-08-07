Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 23:55

Сырский рассказал, почему ВС России удалось провести операцию «Поток»

Сырский: дерзость ВС России в ходе операции «Поток» застала ВСУ врасплох

Александр Сырский Александр Сырский Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Украинские военные недооценили дерзость действий российской армии в ходе операции «Поток» в Курской области, признался в интервью телеканалу ТСН Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, маневр ВС РФ застал украинцев врасплох.

Сырский пояснил, что командование ВСУ, хотя и знало о потенциальной угрозе использования трубопроводов российской стороной, не смогло в полной мере предвидеть масштаб и смелость атаки. Главком добавил, что бойцам ВС РФ удалось осложнить отход сил ВСУ из района боевых действий.

Были поставлены задачи взять под контроль и держать под контролем участки. <…> Вероятно, где-то, скажем, недосмотрели, а возможно, и не учли дерзость этих действий, — сказал Сырский.

Операция «Поток», проведенная весной, стала примером нестандартных действий ВС РФ. Свыше 600 российских военнослужащих, включая бойцов элитных подразделений и добровольческих штурмовых бригад, преодолели около 15 км внутри газопровода. Это позволило им неожиданно выйти на поверхность в глубоком тылу обороны ВСУ у Суджи, создав критическую ситуацию.

Ранее военкор Александр Коц заявлял, что в Киеве испугались нового изобретения российских военных — самоходной тележки с электродвигателем для передвижения по газопроводам. По его словам, в украинском сегменте интернета активно обсуждают эту разработку.

