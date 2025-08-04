«Труба до Киева доведет»: военкор рассказал о новой фобии украинцев Военкор Коц: украинцы испугались самоходной тележки для движения по газопроводам

Украинцы испугались нового изобретения российских военных — самоходной тележки с электродвигателем для передвижения по газопроводам, заявил военкор Александр Коц в Telegram-канале. По его словам, в украинском сегменте интернета активно обсуждают эту разработку.

Тележка может использоваться для транспортировки личного состава, грузов, разведывательного оборудования. Последнее особенно важно в свете планов Киева по минированию газопроводов, — написал Коц.

Он отметил, что газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире, в то время как ее диаметр достигает 1,4 метра, а протяженность — 37 тысяч километров. Военкор напомнил, что по похожей трубе российские бойцы зашли в тыл украинскому гарнизону в Судже в ходе операции «Поток». Коц добавил, что беспокойство украинцев этим фактом можно понять.

Противнику остается только гадать, где еще из-под земли выпрыгнет российский спецназ, — заключил он.

Ранее российский боец с позывным Клинок заявил, что ВСУ больше не могут оказывать сопротивления после взятия Часова Яра в ДНР. По его словам, установить контроль над крупным городом удалось благодаря слаженным действиям артиллерии, штурмовых групп и других подразделений.