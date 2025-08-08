Пожарные побороли угрожавшее людям возгорание травы под Феодосией

Спасатели полностью ликвидировали масштабное возгорание сухой растительности в поселке Орджоникидзе под Феодосией. Как сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым, пожар на площади 15 гектаров был окончательно потушен к 21:10 по мск.

21:10 объявлена полная ликвидация, — уточнили в ведомстве.

До этого пожарным удалось локализовать огонь, который из-за сильного ветра и жаркой погоды представлял угрозу для населенного пункта. В ходе тушения возгорания специалисты предотвратили распространение пламени на жилые дома.

Благодаря оперативным действиям спасателей удалось избежать более серьезных последствий. На месте работали несколько расчетов пожарной охраны.

Ранее сообщалось, что в испанском курортном городе Тарифа (провинция Кадис) из-за лесного пожара эвакуировали более 1500 человек. Возгорание, предположительно, началось в кемпинге Torre La Peña и быстро распространилось на туристическую зону. Мэр Тарифы Хосе Антонио Сантос назвал этот пожар самым серьезным за последние годы, на его ликвидацию были мобилизованы пожарные расчеты со всей провинции.