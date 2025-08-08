Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 00:31

Пожарные побороли угрожавшее людям возгорание травы под Феодосией

МЧС РФ: спасатели потушили возгорание сухой растительности под Феодосией

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спасатели полностью ликвидировали масштабное возгорание сухой растительности в поселке Орджоникидзе под Феодосией. Как сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым, пожар на площади 15 гектаров был окончательно потушен к 21:10 по мск.

21:10 объявлена полная ликвидация, — уточнили в ведомстве.

До этого пожарным удалось локализовать огонь, который из-за сильного ветра и жаркой погоды представлял угрозу для населенного пункта. В ходе тушения возгорания специалисты предотвратили распространение пламени на жилые дома.

Благодаря оперативным действиям спасателей удалось избежать более серьезных последствий. На месте работали несколько расчетов пожарной охраны.

Ранее сообщалось, что в испанском курортном городе Тарифа (провинция Кадис) из-за лесного пожара эвакуировали более 1500 человек. Возгорание, предположительно, началось в кемпинге Torre La Peña и быстро распространилось на туристическую зону. Мэр Тарифы Хосе Антонио Сантос назвал этот пожар самым серьезным за последние годы, на его ликвидацию были мобилизованы пожарные расчеты со всей провинции.

пожары
МЧС
Крым
Феодосия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, в каких случаях употребление кофе может быть опасно
В аэропорту российского города введены временные ограничения
Рассекречена двухэтапная схема обмана россиян мошенниками
Врач рассказала о негативном влиянии жары на активность мозга
Владивосток «подвинулся» из-за землетрясения на Камчатке
Террористы «Крокуса» могли планировать вторую атаку
Назван способ выявить порядочного работодателя на этапе выбора вакансии
Иностранного волонтера уволили за помощь Донбассу
Пробка перед Крымским мостом постепенно рассасывается
В России начнут действовать новые правила продажи смартфонов
Подпольщики сообщили об элитарном статусе западных наемников в ВСУ
Минобороны России получило партию наземных военных дронов
Трамп может найти «пристанище» для задержанных мигрантов
США удвоили награду за «голову» латиноамериканского президента
Размер маткапитала на первого ребенка предложили увеличить
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 августа, облегчение близко
Россия готова к сотрудничеству с одной из европейских стран
Макрон и Зеленский обсудили прекращение огня на Украине
В РАН пояснили, нужно ли закрывать границы РФ из-за лихорадки чикунгунья
Британский наемник погиб под Харьковом сразу после вступления в ВСУ
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.