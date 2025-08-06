Более 1,5 тысячи человек эвакуировали из-за пожара в Испании

В испанском курортном городе Тарифа (провинция Кадис) из-за лесного пожара эвакуировали более 1500 человек, сообщает газета Mundo. По ее данным, возгорание, предположительно, началось в кемпинге Torre La Peña и быстро распространилось на туристическую зону.

Из отелей, кемпингов и жилых домов в окрестностях было эвакуировано 1550 человек. С самого начала пришлось эвакуировать отдыхающих, которые в августе заполняют отели, — сказано в сообщении.

Ночью более 100 пожарных боролись с огнем, пытаясь не допустить его распространения на трассу N-340 и гостиничные комплексы, а утром к тушению подключили шесть самолетов. Власти оперативно эвакуировали с территории более пяти тысяч автомобилей, закрыли доступ к пляжам и разместили часть пострадавших в двух временных пунктах.

Мэр Тарифы Хосе Антонио Сантос назвал этот пожар самым серьезным за последние годы, на его ликвидацию были мобилизованы пожарные расчеты со всей провинции. Ситуация осложняется тем, что инцидент произошел в разгар туристического сезона, когда местные отели заполнены отдыхающими.

