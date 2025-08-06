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06 августа 2025 в 09:48

Около 15 тысяч человек покинули свои дома из-за пожаров в Канаде

В канадской Манитобе порядка 15 тысяч человек покинули дома из-за лесных пожаров

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Около 15 тысяч человек покинули свои жилища в центральной провинции Канады Манитоба, информирует The Globe and Mail. По данным источника, граждане пошли на такой шаг из-за масштабных лесных пожаров, охвативших регион.

Газета отмечает, что в основном полыхают массивы на севере провинции. Пока пожарные не могут справиться с пожаром и остановить распространение огня. В этой связи, отмечают авторы публикации, только на этой неделе приказ эвакуироваться получили 2,5 тысячи человек.

Общую площадь сгоревших в 2025 году лесов Манитобы оценили в 1,55 млн гектаров. В провинции действует объявленный властями режим чрезвычайной ситуации.

Ранее в Канаде из-за рыбы, которая упала с неба, произошли пожар и отключение электричества в городке Эшкрофт, где проживают 1,5 тысячи человек. Площадь возгорания насчитывала 0,4 гектара. Справиться с пожаром помогли сотрудники энергокомпании BC Hydro и местные фермеры.

Канадский спасатель тем временем пострадал при нападении медведицы, когда боролся с пламенем в лесу. Хищница с детенышем набросилась на мужчину на окраине очага пожара у озера Саммит-Лейк.

Канада
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