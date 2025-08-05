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05 августа 2025 в 15:37

Упавшая с неба рыба обесточила целый город

В Канаде упавшая с неба рыба вызвала пожар и обесточила город

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Канаде из-за упавшей с неба рыбы произошли пожар и отключение электричества в городке Эшкрофт с населением 1,5 тысячи человек, сообщает Straits Times. Площадь возгорания составила 0,4 гектара, справиться с огнем удалось благодаря помощи сотрудников энергокомпании BC Hydro и местных фермеров.

Расследование показало, что пожар начался из-за рыбы, останки которой нашли под линиями электропередачи. Ее могла уронить хищная птица, которая летела с добычей с протекающей в трех километрах от места возгорания реки. Произошел обрыв провода, и искры воспламенили сухую траву.

Возможно, птица устала нести крупную рыбу в жару и просто выпустила ее, — отметили в пожарной службе Эшкрофта.

Ранее в Канаде при нападении медведицы во время тушения лесного пожара пострадал пожарный. Хищница набросилась на мужчину на окраине очага возгорания у озера Саммит-Лейк в Британской Колумбии. Он использовал топор и кирку, чтобы отбиться от гризли. Коллеги пожарного включили бензопилы и шумом отпугнули медведицу. Пострадавшего с незначительными травмами доставили в больницу и вскоре отпустили. Медведицу не стали отстреливать, признав ее действия оборонительными.

Канада
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рыба
электричество
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