Пожарный отбился от разъяренной медведицы топором в горящем лесу Медведица с детенышами напала на пожарного в горящем лесу в Канаде

Пожарный пострадал при нападении медведицы во время тушения лесного пожара в Канаде, сообщает издание Deseret. Хищница с детенышами набросилась на мужчину на окраине очага возгорания у озера Саммит-Лейк в Британской Колумбии. Он использовал топор и кирку, чтобы отбиться от гризли.

Коллеги пожарного пришли к нему на помощь, включили бензопилы и шумом отпугнули медведицу. Пожарного с незначительными травмами доставили в больницу и вскоре отпустили. По данным службы охраны природы, медведицу не стали отстреливать, признав ее действия оборонительными.

Эта встреча — хорошее напоминание о постоянных проблемах безопасности, с которыми ежедневно сталкиваются пожарные в лесу, — отметила представитель пожарной службы Эмили Бейкер.

Ранее сообщалось, что погибший после нападения медведя в Румынии итальянский мотоциклист перед этим сфотографировался с хищником и попытался его покормить Мужчина сам подошел к дикому животному, слез с мотоцикла и начал снимать селфи на фоне медведя, находившегося у дороги на туристическом маршруте Трансфэгэрашан.